Black Friday: veja as estratégias para melhorar fretes e prazos na maior data do e-commerce

A Black Friday 2021 acontecerá somente no dia 26 de novembro, mas o e-commerce já está se preparando para esse período. O setor vem crescendo e passou por grandes transformações desde o início da pandemia. Segundo um levantamento divulgado pela Intelipost , plataforma líder de gestão de fretes no Brasil, somente no ano passado a data registrou um aumento de 37% em comparação com 2019. Já na quinta-feira, um dia antes da Black Friday, o volume cresceu 62%. Com o aumento contínuo e aceleração do setor devido à pandemia, as expectativas de vendas para este ano se mantêm positivas.

Para que as empresas garantam o sucesso dos negócios é fundamental investir em estratégias e em campanhas de frete que podem promover satisfação aos clientes e melhorar os índices de recompra, além da taxa de fidelização. O uso inteligente do frete resulta em um melhor custo-benefício tanto para as empresas quanto para os clientes.

A logística é parte fundamental do e-commerce e deve ser usada como principal aliada para o crescimento do negócio. Somente no primeiro semestre de 2021 foi observado um aumento de 40% na oferta de frete grátis e na redução dos prazos de entrega, é o que aponta o último relatório realizado pela empresa de inteligência logística.

Com consumidores cada vez mais exigentes e com uma quantidade de concorrentes cada vez maior, investir nessas duas estratégias, principalmente em datas sazonais como na Black Friday, pode trazer resultados muito positivos para o varejo online. Realizar uma campanha de frete grátis para determinadas categorias de produtos durante um período sazonal, pode atrair novos consumidores.

Como a Black Friday é um período de alta demanda, oferecer o frete grátis apenas para pedidos acima de um determinado valor também tende a ser uma ótima estratégia para a fidelização dos consumidores, além de ser uma excelente ferramenta para reduzir o índice de abandono de carrinho, que é quando o consumidor desiste da compra após consultar o valor do frete, aumentando assim, a taxa de conversão da sua loja.

Por conta do grande volume de compras característico do período, otimizar a gestão das entregas é fundamental e garante uma experiência ainda melhor para os consumidores, além de gerar reduções de custos significativas, já que os custos de frete podem representar até 10% da receita das empresas.

Em relação à flexibilidade nas entregas, também podemos observar que a modalidade Pick Up, quando o cliente retira o produto na loja, tem ganhado espaço no mercado, com aumento de 57% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Intelipost. Esse crescimento é uma prova de que o varejo vem se adaptando à “ansiedade do cliente” em receber os produtos com mais agilidade. Utilizar essa estratégia pode ser uma ótima solução para melhorar a satisfação do cliente e reduzir os custos de entrega.

Além de apostar em campanhas, também é importante investir em inteligência logística para melhorar a gestão de fretes por meio da utilização de um sistema de gerenciamento de transporte. Com a automatização de todo o sistema é possível garantir uma operação saudável e lucrativa. Por isso, o uso da tecnologia é responsável por grande parte da escalabilidade sustentável do varejo online.