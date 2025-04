Mindsight abre 20 vagas para a área de tecnologia

A Mindsight, empresa especializada em soluções de tecnologia para a área de Recursos Humanos, está com vagas abertas para seu processo seletivo, chamado MindCarreiras, que consiste em identificar talentos que gostariam de direcionar suas carreiras para trabalhar com pessoas, dados e tecnologia.

O programa conta com 20 vagas, incluindo posições como Analista e Gerente de Produto (Product Owner – PO), Desenvolvedor de Sistemas, Desenvolvedor Web, Cientista de Dados, Designer UX/UI. Não é necessário ter uma formação específica, porém é preciso ter interesse em gestão de pessoas e tecnologia. As características buscadas nos candidatos são gostar de estudar fundamentos de ciência de gente e psicologia organizacional, vontade de evoluir o RH no Brasil e entendimento de que a tecnologia e a ciência de dados são essenciais para esse desenvolvimento.

Alguns dos benefícios oferecidos pela empresa são plano de saúde e odontológico, vale educação, Gympass, vale transporte e vale refeição em cartão flexível, entre outros.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de julho neste link

Etapas de testes: até 31/07

Etapa de vídeo: 01/08

Entrevistas: 04 e 05/08

Apresentação de case: 11 e 12/08

Painel com finalistas: 18 e 19/08

Início previsto: 30/08