Conheça o W7Minas, torneio de CS:GO feminino

Buscando fomentar o cenário feminino de esports, a W7M Gaming, tradicional organização de esports, está organizando o W7Minas Challenge de CS:GO Feminino. Com o início programado para o dia 20 de julho, o torneio reunirá os times BlackHawks Clan, Meduzza Esports, Imperium.gg, AKV Team, RedWolf Esports, Furnace Esports, Real Force Gaming, além da própria W7M, e distribuirá um total de R$ 2.000,00 em premiação.

Segundo Felipe Funari, Diretor de Esports da organização, a criação do torneio surge como uma solução para os times que não estão participando de nenhum campeonato: “Estamos num período do ano em que alguns times não estão disputando nenhuma competição. Sabemos como isso é ruim para o cenário em geral, por isso, criamos o W7Minas, que tem como objetivo oferecer novas possibilidades para as equipes e desenvolver o cenário de CS:GO Feminino como um todo”.

Para Mariotti, Manager da Red Wolf Esports, esse desafio será uma experiência ótima para todos os participantes: “A experiência será ótima! O campeonato contará com boas equipes, será bem disputado e conta com uma boa chance das equipes se engajarem com o cenário feminino e ver que ele precisa de ajuda. É uma ótima oportunidade de visibilidade para todos, tanto com os conteúdos criados quanto com a exposição da marca. Agradecemos a W7M Gaming e todos os envolvidos na staff pelo campeonato que está sendo realizado”.

Para marcar o início do torneio, a W7M Gaming realizará amanhã (16) o sorteio dos grupos, que acontecerá ao vivo no canal da organização na Twitch, a partir das 20h. Os times serão divididos em dois grupos e irão se enfrentar num modelo de MD1 e de Todos Contra Todos. Os dois primeiros colocados de cada grupo estarão classificados para as semifinais.