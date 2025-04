AMD FidelityFX Super Resolution disponível para desenvolvedores no GPUOpen; Unity, Unreal Engine e diversos jogos adicionam suporte ao FSR

Após o recente anúncio do AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), a AMD está disponibilizando hoje o código-fonte de sua poderosa tecnologia de upscaling espacial para desenvolvedores de jogos via GPUOpen.

O FSR também está disponível para os desenvolvedores em duas das engines mais populares:

Unity : Um branch beta de pré-visualização especial do Unity 2021.2 HDRP.

Unreal Engine : um patch que pode ser aplicado à v4.26 do Unreal Engine.

FSR é uma solução de código aberto com amplo suporte para APIs, tornando mais fácil para os desenvolvedores integrarem a tecnologia em títulos novos e existentes, e é compatível com mais de 100 processadores AMD com gráficos Radeon e GPUs AMD – também em GPUs concorrentes. O FSR foi projetado para aumentar as taxas de quadros em até 2,4x em 4K no modo “Desempenho” em títulos selecionados, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de jogo de alta qualidade e resolução.

Além disso, vários jogos novos estão adicionando suporte FSR nas próximas semanas, elevando o número total de títulos compatíveis com FSR para 12 desde que o recurso foi lançado, há apenas algumas semanas, com mais sendo esperados nos próximos meses:

Arcadegeddon (16 de julho)

Necromunda: Hired Gun (16 de julho)

Resident Evil Village (próxima semana)

Edge of Eternity (neste mês)

Para mais informações sobre o FSR, visite GPUOpen e o blog da AMD.