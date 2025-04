Samsung realiza projeto único no país com modernização do edifício Santander JK

A Samsung realizou a modernização de telas de um dos mais importantes edifícios de São Paulo e maior centro financeiro do Brasil, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, na Zona Sul da capital paulista. A Sede Santander agora conta com soluções corporativas de última geração desenvolvidas pela Samsung. “Trabalhamos para desenvolver os melhores produtos e as soluções mais modernas para transformar e aprimorar ambientes corporativos. O projeto é uma mostra do DNA de inovação da Samsung. Estamos muito satisfeitos com a implantação”, celebra Kaue Melo, Diretor da Divisão de B2B e monitores da Samsung Brasil.

A inovação com o DNA da Samsung está presente no edifício de duas formas: Videowalls instalados em dois elevadores principais e um painel de LED de 25m² no lobby central. São soluções que se destacam pela alta qualidade de imagem e pela durabilidade, características marcantes do portfólio de sinalização digital da empresa.

Videowalls imersivos em elevadores



Para a criação dos Videowalls nos elevadores, foram utilizados 18 monitores UH46F para ocupar as duas cabines inteiras, em um projeto único no Brasil. Os monitores contam ainda com players de gerenciamento de conteúdo, o SBB-SS08NL1/ZA, e com o poderoso software MagicINFO, ambos desenvolvidos pela Samsung. Isso possibilita a aplicação de recursos avançados como o sincronismo de imagens em alta resolução entre os monitores.

A conexão é feita via rede e permite que conteúdos imersivos sejam criados para entreter e atrair quem está dentro dos elevadores. E tudo pode ser controlado de forma remota, criando experiências exclusivas. Os monitores UH46F têm borda de 5,5 milímetros, tornando a junção das telas quase invisível, e apresentam 500 nits de brilho, com uniformidade e antirreflexo, e precisão de cores elevada, graças à tecnologia Samsung Color Expert.

A qualidade Samsung permite que os Videowalls funcionem 24 horas por dia, todos os dias da semana, sem risco de degradação ou escurecimento da tela. Esses são atributos essenciais para um projeto profissional de alta exigência.

Painel impactante no lobby central

No lobby central do prédio foi montado um painel de LED indoor da série IEO25R. Essa é a melhor solução para telas de grandes dimensões e alta qualidade de imagem. Foram utilizadas telas Pixel Pitch de 2,5 milímetros para garantir uma experiência visual avançada mesmo diante dos 25m² de área total do painel.

A série IEO25R se destaca pela robustez e pela imagem de alta performance, exatamente o que o projeto demandava. Assim como no caso dos Videowalls nos elevadores, o painel é gerenciado pelo software exclusivo da Samsung, o MagicINFO, que garante operação remota e simplificada para os conteúdos e para os hardwares.