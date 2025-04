Protos lança solução de análise de vídeo inteligente com tecnologia NVIDIA Enterprise

A Protos Tecnologia, empresa brasileira de inovação e tecnologia com foco em desenvolvimento de projetos inovadores para utilização em larga escala e aplicativos móveis multiplataforma, lança oficialmente a Protos Vision. Desenvolvida com tecnologia NVIDIA Enterprise, que revolucionou o mercado da computação paralela e é líder em soluções de Inteligência Artificial (IA), a solução conta com o uso de tecnologias disruptivas para, além do monitoramento de segurança inteligente, também coletar e refinar dados analíticos de negócios, que vão auxiliar as empresas na tomada de decisões estratégicas em diferentes áreas.

Protos Vision é uma solução de análise de vídeo inteligente, baseada no processamento de stream de vídeo em tempo real utilizando Visão Computacional e Deep Learning Neural Networks. A Protos traz essa análise de vídeo integrada a uma plataforma de solução de negócios, na qual os dados extraídos pela solução viram dados analíticos para, por exemplo, o gerenciamento de ponto de funcionários, controle de acesso, dados analíticos de negócios com integração em BI para auxiliar as tomadas de decisões estratégicas, entre outros. O desenvolvimento da solução foi 100% baseado em CUDA®, uma plataforma de computação paralela e modelo de programação desenvolvido pela NVIDIA para computação geral em unidades de processamento gráfico (GPUs). A inovação também segue as diretrizes estabelecidas pela LGPD, limitando o uso de dados pessoais e genéricos de maneira clara e em total conformidade com a lei.

“O Protos Vision é uma inovação que pode trazer muito mais segurança e assertividade em processos institucionais. A análise de dados será essencial para decisões estratégicas em diversos setores, mas temos percebido uma demanda maior na área bancária”, explica Jorge Borges, diretor da Protos Tecnologia. “Nós contamos com o poder de computação de alto desempenho da NVIDIA para desenvolver nossas soluções com tecnologia disruptivas para clientes exigentes de nível enterprise. Os avanços da NVIDIA nessa área são surpreendentes ano após ano. Continuaremos a nos beneficiar por meio do programa NVIDIA Inception para trazer mais inovações ao mercado.”

A Protos, por meio de parcerias exclusivas, usa técnicas avançadas no campo de redes neurais artificiais, big data, machine learning e IA, para desenvolver produtos inteligentes e inovadores. São centenas de colaboradores qualificados mundialmente no desenvolvimento de projetos personalizados, com o objetivo de oferecer soluções inteligentes que resolvem os desafios eficientemente.

“Estamos muito felizes com a parceria realizada com a Protos no Brasil. É importante e gratificante ver como, apesar de grandes desafios próprios da região, o país tem muita capacidade de desenvolver inovações relevantes para diversos mercados mundiais. A necessidade já existe e a demanda será grande para essa tecnologia”, conta Marcio Aguiar, diretor da NVIDIA Enterprise para América Latina.

Embora atenda diversas verticais, o setor financeiro, por enquanto, tem sido muito favorecido pela inovação. Já foram realizadas provas de conceito e implantações em escala reduzida no Brasil. Um teste realizado em um dos maiores bancos brasileiros, com o objetivo de implantar reconhecimento facial para o monitoramento de pontos dos milhares funcionários, alcançou a assertividade aproximada de 90-95%. O mesmo teste com uma tecnologia concorrente registrou apenas 65% de assertividade. A essência da solução Protos Vision já é utilizada no maior projeto de reconhecimento facial em tempo real do mundo, com mais de 160 mil câmeras processadas em tempo real.

A área das finanças tem vivido uma transformação em busca de novas tecnologias que visam aprimorar e otimizar os processos e necessidades atuais. Um estudo realizado pela NVIDIA com profissionais do setor neste ano revelou que grande parte dos entrevistados (83%) reconheciam o valor de utilizar a IA para o sucesso da empresa no futuro. Os resultados apontam ainda que a IA traz oportunidades de crescimento. Mais da metade dos participantes com opinião formada responderam que a tecnologia aumentará em 10% a receita anual da empresa, sendo que 34% afirmaram ainda que o crescimento da receita é mais de 20%.

