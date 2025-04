Blackwill é o grande vencedor do “Looking for a Streamer” e se consagra como o novo talento de PES

Após muitas provas e desafios, William, mais conhecido como Blackwill, ganhou o reality show “Looking for a Streamer”. Com quatro votos – dois do júri, um do apresentador, Muuh Pro, e um do convidado especial, Lucas Cordeiro -, o jovem nascido e criado em Duque de Caxias (RJ), levantou o troféu LFS, conquistando o título de novo talento de stream de PES. Ele também levou para casa o prêmio de R$10 mil e acesso exclusivo a conteúdo futuro de eFootball Pro Evolution Soccer no Brasil.

“É inacreditável estar aqui recebendo esse prêmio depois de tudo que eu vivi neste pouco tempo. Sou ainda muito novo na comunidade PES, mas já fiz tanta coisa, lutei muito. Vim com tudo que tinha de melhor. Sei que ainda tenho muito mais para mostrar, mas trouxe o máximo que tinha. Foram dias loucos de treinamentos, ensaios, passagem de áudio com a galera. Fazendo tudo às vezes à meia-noite, uma hora, quatro da manhã. Sabia que se não fosse pra ser, iria entregar o meu melhor”, comemora Blackwill.

Ainda criança, Will teve contato com os clássicos Internacional Super Star Soccer e Winning Eleven. Começou a treinar PES e, um tempo depois, decidiu fazer seu canal no YouTube com conteúdo voltado para jogos com ênfase em PES 2021 Mobile. Lá, ele também dá dicas para melhorar a jogabilidade e performance, comenta sobre pack opening, gameplay, entre outros.

“Não só como streamer de PES Mobile, quero me apresentar como profissional. Foi para isso que vim pra cá, para mostrar que sou um bom comunicador, ator e criador de conteúdo. Para mim, realmente é um sonho por causa de tudo que já passei. Agora é um novo caminho que começa a se trilhar. Só tenho a agradecer. Muito obrigado!”, finaliza o vencedor.