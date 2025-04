Brasil Game Show abre inscrições para torneio de Brawl Stars nesta sexta-feira (16/7)

A Brasil Game Show segue incentivando os esportes eletrônicos. Desta vez, os fãs vão poder assistir e disputar o torneio de Brawl Stars, jogo mobile da Supercell. Os interessados podem se inscrever a partir de hoje, 16 de julho, pelo site da BGS. Serão selecionados 64 times levando-se em consideração a ordem de inscrições e o cumprimento das exigências do regulamento. A Monster Energy BGS Esports conta com o apoio do Banco do Brasil e do e-commerce gamer Rank 1.