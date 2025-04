Assespro apoia o Governo do PR em novos projetos de inovação

A diretoria da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR) saiu bastante animada da reunião que teve com o Superintendente Geral de Inovação, Marcelo Rangel. O órgão é ligado à Casa Civil do Governo do Estado, onde o encontro foi realizado. O ex-prefeito de Ponta Grossa, agora responsável pela Pasta no Governo, também vibrou. Em uma rede social, postou: “Sabe aquela reunião que, quando termina, você imagina: isso vai ser um espetáculo? Esta foi a reunião de hoje com Assespro. Inovação de maneira direta”.

Rangel se referia à discussão de quatro pontos com a diretoria da entidade. O primeiro, tratou do movimento para a criação de um consórcio de empresas com soluções para cidades inteligentes no Paraná, a partir da base de associados da Assespro. Em seguida, o encontro discutiu o acesso à base de talentos dos projetos de educação tecnológica fomentados pelo Governo. Também entrou na pauta o fomento ao Hub de Inovação (espaço físico onde várias startups e empresas de tecnologia e inovação poderão estabelecer suas operações) com estrutura para reuniões e incentivo aos projetos.

Por fim, a reunião debateu outro avanço importante: tornar o Paraná o primeiro Sandbox Regulatório do Brasil, o que permitirá que pequenas e grandes empresas realizem testes de projetos inovadores (produtos ou serviços experimentais) com clientes reais. “Enfim, o resultado foi ótimo e estamos ansiosos para contribuir e tornar ainda mais fortes nossas empresas paranaenses de tecnologia. Infelizmente não conseguimos essa reunião antes porque o Marcelo teve Covid com sérias complicações. Mas agora está recuperado, com muita energia e quer fazer acontecer!”, comemorou o presidente da Assespro-PR, Lucas Ribeiro.

O Paraná é o segundo maior polo de tecnologia do país em faturamento, mas, segundo a Assespro-PR, pode galgar postos ainda melhores a partir da investida governamental. Vale lembrar que, no ano passado, a área de tecnologia recebeu o anúncio de um investimento milionário: o Governo comunicou o aporte de R$ 10 milhões para fomentar o ecossistema e desenvolver startups paranaenses. Os recursos vêm sendo disponibilizados a partir de programas e outras ações. A aposta é de que o alinhamento entre Poder Público e organizações gere renda, emprego e desenvolvimento. Finalmente, o trabalho objetiva um resultado ambicioso: transformar o Paraná no Estado mais inovador do Brasil, na conexão entre público e privado.