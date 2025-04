Está chegando o Futurecom 2021

De 08 a 11 de novembro será realizada em uma nova plataforma digital a 2ª edição do Futurecom Digital Week, com uma programação que inclui uma grade extensa de conteúdo em diversos formatos e com experiências imersivas e sensoriais que vão além do mundo virtual. Já para o próximo ano, está prevista a promoção de um evento híbrido, que combine, de forma inédita, o evento físico no pavilhão São Paulo Expo, com ações digitais na plataforma online, entre os dias 18 e 20 de outubro de 2022.

Essa iniciativa está integrada à Plataforma de Negócios Futurecom, que possibilita a divulgação de marcas, produtos e serviços, por meio de diversos canais, conteúdos exclusivos e a oportunidade de conexão e interação direta entre fornecedores e compradores.

Mais detalhes em: https://www.futurecom.com.br/pt/plataformadenegocios.html