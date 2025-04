Copa Delas – torneio feminino de Free Fire

Para Ingredy Barbi, a criação do torneio próprio é a chance de não só fomentar e dar mais oportunidades para o cenário feminino de Free Fire, mas também se consolidar como umas das maiores criadoras de conteúdo gamers: “Sabemos que os torneios oficiais de Free Fire são mistos, porém, acabamos vendo poucas mulheres disputando as competições. Por isso, decidi criar a Copa Delas visando dar oportunidade para as grandes mulheres desse game, que vem ganhando cada vez mais visibilidade e mostrando que podem bater de frente com qualquer um. Além disso, é a realização de um grande sonho pessoal”.

Além de Ingredy, o torneio contará com a participação de Ana Xisdê, Uma Noob, Babi Michelleto, Su Games, Acelora e Carmen Diaz como casters, que se revezarão na apresentação durante os dias de competição. Segundo Felipe Christov, COO e cofundador da Red Button, a Copa Delas busca dar a oportunidade para as diversas mulheres que buscam construir sua carreira dentro do Free Fire: “No cenário do jogo, acabamos vendo diversas mulheres talentosas com pouca visibilidade. Por conta disso, trouxemos essa ideia do revezamento para a apresentação do torneio, dando a oportunidade para as meninas narrarem, comentarem e mostrarem todo o seu potencial”.