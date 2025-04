F1 2021 disponível hoje!

Codemasters® e Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) dão as boas-vindas a fãs do mundo da Fórmula 1 em F1® 2021, já disponível para Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, e PC via Steam. O mais novo lançamento da renomada série de jogos de F1® apresenta as equipes, pilotos e circuitos do 2021 FIA Formula One World Championship™ e introduz um novo Modo História, um Modo Carreira expandido com opção para dois jogadores e três novos circuitos, Portimão, Ímola e Gidá*, disponíveis gratuitamente para todos os jogadores e jogadoras como parte do conteúdo de pós-lançamento.

Esquentando o clima para o PIRELLI BRITISH GRAND PRIX de Fórmula 1®, que será realizado neste fim de semana, 18 de julho, a Codemasters revelou imagens de jogo capturadas no Xbox Series X para que o público entre no clima no circuito de Silverstone no YouTube aqui.

No novo modo de história, Ponto de Frenagem, fãs experimentam o mundo glorioso da F1® à medida que constroem seu caminho na Fórmula 2 buscando um cobiçado lugar da Fórmula 1, refletindo a dinâmica da equipe da vida real e confrontos dramáticos com outros grandes pilotos da temporada. O modo Carreira expandido apresenta a opção para duas pessoas, para amigos e amigas correrem online juntos ou escolherem times opostos e competirem entre si em sessões de corrida sincronizadas. O modo Carreira também apresenta o Início de Temporada Real, que permite jogadores e jogadoras a começarem suas carreiras em qualquer corrida da temporada já ocorrida, adotando a classificação real de pilotos e construtores a partir deste ponto no tempo.

“A empolgação em torno das corridas de Fórmula 1 é verdadeiramente palpável nesta temporada e o lançamento do F1® 2021 nos consoles atuais e de próxima geração nos dá a oportunidade de trazer fãs de todo o mundo para viver seus sonhos na F1®”, disse Lee Mather, diretor da franquia F1® da Codemasters. “É com muito entusiasmo que aguardamos para ver fãs experimentando o jogo por conta própria, subindo nas classificações e competindo contra amigos e amigas para ter a oportunidade de ganhar tudo”.

Nos consoles de próxima geração, o F1® 2021 apresenta uma evolução visual, incluindo modelos aprimorados na pista, texturas, nos carros e nos pneus. O Ray Tracing permite fotorrealismo em replays, cutscenes e no Modo Foto. A opção de desempenho permite que o jogo rode acima de 60fps em hardware compatível, além de fãs poderem experimentar uma redução significativa no tempo de carregamento nos consoles de próxima geração.

Os benefícios da Edição Digital Deluxe incluem sete pilotos clássicos da F1® para usar no Minha Equipe, conteúdo de personalização exclusivo, 18.000 PitCoins e o Pacote de Conteúdo Ponto de Frenagem.

F1® 2021 está disponível para todas as idades. Para mais notícias sobre o F1® 2021 visite o site e os perfis do jogo no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook.

Assista ao trailer de lançamento do F1® 2021

OS ASSETS ESTÃO DISPONÍVEIS EM EAPressPortal.com