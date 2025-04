5 dicas para melhorar a qualidade do home office

Desde o início da pandemia, o ambiente da rotina profissional foi mudado para o trabalho remoto e, para algumas pessoas, ele ainda pode estar longe de voltar para o escritório. De acordo com a pesquisa da FIA Employee Experience (FEEx), 90% das 213 empresas entrevistadas aderiram o home office como alternativa para a rotina de trabalho.

Para manter a qualidade e produtividade nesse cenário da vida profissional, é imprescindível ter um espaço adequado, ferramentas de qualidade e hábitos que melhorem a organização das tarefas do dia.

“É importante pensar no bem-estar da rotina do home office. Usar equipamentos que proporcionem uma melhor ergonomia para as tarefas diárias melhora a qualidade da produção além de otimizar o tempo de trabalho. Para professores que ainda dão aula online, por exemplo, mesas digitalizadoras aprimoram as escritas e anotações que precisam ser feitas durante as explicações da aula,” comenta Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

Confira, abaixo, dicas de como otimizar o home office:

1) Arrumar o espaço de trabalho

Estar concentrado no momento do home office é sempre ideal. Criar um ambiente de trabalho pode parecer uma dica simples, mas é essencial. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Robert Half em 2020, um em cada cinco brasileiros afirmam que o maior desafio do home office é lidar com as distrações causadas por outras pessoas da casa. Portanto, definir bem o ambiente conscientiza todos do momento de trabalho em que cada um se encontra, além de tornar a rotina profissional mais agradável e trazer a sensação de escritório para o novo ambiente.

2) Ferramentas certas otimizam e potencializam a qualidade do trabalho

Seja para fotógrafos, professores, designers, editores, artistas ou, ainda, arquitetos: ter a ferramenta certa é crucial para garantir a qualidade da produção. Uma mesa digitalizadora é imprescindível para trazer mais agilidade para os processos criativos. Enquanto a precisão para elaborar frases ou traços com o mouse pode parecer impossível, mesmo para um profissional mais experiente, com essa ferramenta aliada ao home office é possível ter acabamentos mais ricos e realistas. Para essa melhoria, a Wacom Intuos é uma ótima opção de custo-benefício, pois, é compatível com Windows, Android™ e Mac, tem conexões por cabo e Bluetooth, além de acompanhar licenças de softwares criativos e educacionais por tempo limitado. A mesa digitalizadora ainda mapeia a tela do computador e permite que a caneta substitua o mouse.

3) Ergonomia e bem-estar

Outro ponto importante é pensar na ergonomia das ferramentas que você utiliza durante o trabalho. Ter almofadas de teclado ou mouse, cadeiras confortáveis e mesas com a altura ideal colaboram para o bem-estar do profissional e beneficiam na saúde física ao longo do tempo. A caneta usada na Wacom Intuos, por exemplo, traz um uso ergonomicamente mais fácil e confortável para quem precisa ficar muitas horas em frente ao computador, além de não ter bateria ou a necessidade de recarga, proporcionando horas de uso, sem interrupções.

4) Listar tarefas

Mais do que ser organizado, listar as tarefas que precisam ser feitas durante o dia é importante para otimizar o tempo. Ver quais demandas precisam ser entregues no trabalho e saber separá-las das atividades pessoais faz a distribuição das horas do dia ser mais rentável. Além disso, entender quais tarefas devem entrar em cada dia da semana prepara a agenda para o surgimento de qualquer imprevisto.

5) Entender o horário do home office

Estabelecer um horário exclusivo para o trabalho ajuda a criar uma rotina mais eficiente, além de entender como as demandas podem ser atendidas. Não misturar tarefas pessoais com profissionais, respeitar horários de almoço e pausas e o momento de encerrar o expediente é o ideal para que o tempo dedicado ao trabalho remoto seja otimizado.

