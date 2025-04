Projeto ArtsSP transforma projeções em conteúdo digital

Arte urbana contemporânea de grande relevância, o grafite é também uma importante ferramenta de expressão cultural, que estimula cada vez mais a interação entre a cidade e as artes visuais. Foi pensando nisso que o Instituto Dançar, em parceria com o Ministério do Turismo por meio da Secretaria Especial da Cultura, criou o ArtsSP, com patrocínio do Banco PAN.

Tendo como temática central a urbanidade, o projeto reúne a pluralidade de estilos de 10 diferentes artistas que, sob curadoria do renomado VJ Spetto, criaram obras exclusivas com o objetivo de democratizar o acesso à cultura.

O ArtsSP tem como principal característica a criatividade pura e a linguagem simples desenvolvidas pelos artistas que transformaram suas obras em projeções entre os dias 17 e 26 de julho no icônico Edifício Anchieta, em São Paulo, e a serão exibidas no site oficial do projetohttps:// www.artssp.com.br a partir do dia 9 de agosto .

“Um dos grandes diferenciais do projeto é a acessibilidade. Temos uma relação de criadores bem diversificada, que vão desde artistas que atuam em periferias, coletivos urbanos, projetos sociais, até nomes reconhecidos internacionalmente, sempre orientados pelo amor à arte urbana. Todos se engajaram para criar algo inédito e gratuito para a população, que poderá acompanhar todo o processo criativo, além de conhecer um pouco mais de cada etapa da ação”, contextualiza VJ Spetto, curador do projeto.

Em decorrência da pandemia de COVID 19, o ArtsSP, antes previsto para acontecer presencialmente, teve sua execução adaptada para o formato digital. A concepção criativa aconteceu de forma individual, ao longo do mês de junho, quando cada artista se reuniu com o curador e com a DJ convidada, Paula Chalup, e juntos desenvolveram suas artes, algumas em formato tradicional/stop motion e outras através da tecnologia digital, utilizando tablets como suporte para criação, com uma trilha sonora elaborada especialmente para a ocasião e em sinergia com a obra. O resultado desse processo, incluindo entrevistas, curiosidades, a playlist e as próprias projeções, estarão no site oficial do projeto.

“O Banco PAN está feliz em patrocinar um projeto que vai democratizar o acesso à cultura, reunindo 10 artistas de diferentes estilos. Como o evento irá acontecer em versão digital (online), todas as pessoas terão a oportunidade de conhecer as obras do conforto e segurança de suas casas”, comemora Vivian Zwir, superintendente de Marketing do Banco PAN .

Serviço: