Season 4 da CPN volta em julho e divulga calendário

Bora que bora, dale que dale! No próximo dia 27 de julho, a 4ª temporada da CPN estará de volta! Idealizado por Nobru, jogador e cofundador do Fluxo, e organizado pela 3C Gaming, agência especializada em projetos de esports, a nova temporada do principal campeonato independente de Free Fire para emuladores contará com 34 times, classificados na última edição, 244 vagas abertas para a comunidade se inscrever e R$ 50.000,00 em premiação total.

Segundo Nobru, esta season será ainda melhor do que a última, e promete muito suspense até sua estreia onde conta com um time surpresa e diversas novidades: “Família, a 4ª edição da CPN vai chegar com tudo! A cada edição, notamos que os times vêm mais preparados e treinados para enfrentar os adversários e serem campeões. Então, se preparem para ver capa atrás de capa e várias balas de qualidade. Ainda teremos 244 vagas para os times da comunidade, e este time surpresa na divisão de elite que vem pra causar! Fique ligado nos próximos dias para conhecer os convidados especiais que não podem faltar na transmissão”.

A 4ª temporada da CPN contará com os seguintes times:

Divisão deElite: Dragões, Bastardos, TG Gamers, Top10 Esports, Noise, Bank Esports, Suicide Squad, AmazonCripz, Faz o P, Forsaken, AStroNauTZ, Deuses, K9 Esports, 4k Easy, Dollars, Up Gaming, Imperial Esports, Tropa, The Millionare Team, Golpistas, Team Singularity, Os Trutas e Time Surpresa.Divisão de Elite: Dragões, Bastardos, TG Gamers, Top10 Esports, Noise, Bank Esports, Suicide Squad, AmazonCripz, Faz o P, Forsaken, AStroNauTZ, Deuses, K9 Esports, 4k Easy, Dollars, Up Gaming, Imperial Esports, Tropa, The Millionare Team, Golpistas, Team Singularity, Os Trutas e Time Surpresa.

Divisão de Acesso: Arca de Noé, Ryze Esports, Ninjas, Medellin, Game Over, Quebrada GG, KOF Elite, S.T.A.R.S, Antiboot, Netshoes Esports, Alive e os vencedores das classificatórias abertas ao público.Divisão de Acesso: Arca de Noé, Ryze Esports, Ninjas, Medellin, Game Over, Quebrada GG, KOF Elite, S.T.A.R.S, Antiboot, Netshoes Esports, Alive e os vencedores das classificatórias abertas ao público.