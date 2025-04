Arquitetura ARM recebe suporte a Ray Tracing RTX e DLSS

Ray Tracing e DLSS no ARM As duas demos incluem Wolfenstein: Youngblood com Ray Tracing em tempo real e DLSS em uma plataforma baseada em ARM pela primeira vez. A NVIDIA também mostrou o demo de The Bistro rodando com Ray Tracing em ARM, com RTX Direct Illumination (RTXDI) e NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD) habilitados. As demos estão rodando em tempo real em um dispositivo equipado com um ARM MediaTek Kompanio 1200, que foi emparelhado com uma GPU GeForce RTX 3060.