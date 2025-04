Kingston FURY: conheça os detalhes do portfólio da nova linha de memórias gamer

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, comunica a chegada dos produtos que farão parte de sua nova linha de memórias gamer, Kingston FURY, anunciada em junho deste ano. A partir de hoje, Kingston FURY™ Renegade, Kingston FURY Beast, and Kingston FURY Impact estão disponíveis globalmente para quem pretende potencializar seu setup com módulos DDR4 RGB e não-RGB, e DDR3.

Perfeita para gamers que buscam alto desempenho e performance, a memória Kingston FURY Renegade DDR4 RGB ¹ permite aumento de frame rate, fluidez nos streams e agilidade em edições. Esta opção oferece velocidades de até 4600 MHz2 combinadas com latências CL15-CL19 rápidas. A iluminação RGB dinâmica utiliza a tecnologia patenteada Infrared Sync Technology™ da Kingston FURY para gerar efeitos de iluminação suaves e sincronizados. Com seu próprio dissipador de calor, Kingston FURY Renegade DDR4 oferece ainda velocidades ultrarrápidas de até 5333 MHz2, emparelhado com timmings CL13-CL20. Ambos são certificados Intel® XMP com perfis otimizados para os chipsets mais recentes da marca de processadores – basta selecionar o perfil na BIOS e aproveitar todo o potencial do produto, que está disponível em capacidades de módulo único de 8 GB – 32 GB e kits de 2, 4 e 8 com de até 256 GB.

Já os produtos Kingston FURY Beast DDR4 RGB e Kingston FURY Beast DDR4 oferecem um poderoso aprimoramento do desempenho para jogos, edição de vídeo e renderização, com velocidades de até 3733 MHz e latências CL15-19. São memórias recomendadas para quem procura uma opção mais econômica. A opção com efeitos de iluminação Kingston FURY Beast DDR4 RGB , está disponível em capacidades de módulo único de 8 GB a 32 GB e kits de 16 GB a 128 GB. A Kingston FURY Beast DDR4 tem um design elegante com dissipador de calor e está disponível em capacidades de módulo único de 4 GB a 32 GB e capacidades de kits de 8 GB a 128 GB. Ambas possuem overclock automático Plug’n’Play a 2666 MHz3 e são Intel XMP prontos para AMD Ryzen™. Kits de DDR3 também estão disponíveis.

Com Kingston FURY Impact SODIMM, é possível equipar notebooks ou PCs para otimizar o setup e abrir um novo mundo de possibilidades. É compatível com Intel XMP e AMD Ryzen, com capacidades de até 64 GB, overclock automático Plug’n’Play Kingston FURY Impact DDR4 para a mais alta frequência (compatível com o sistema dentro do limite da velocidade do módulo de memória), a fim de suportar as tecnologias mais recentes de ambas as fabricantes de processadores. Permite ainda instalar o PCB preto sem necessidade de mexer na BIOS, e possibilita um funcionamento silencioso e eficiente, graças à baixa voltagem 1,2V. A opção DDR3 também está disponível, em velocidades de até 1866 MHz.

“Estamos muito felizes em seguir oferecendo memórias de alto desempenho, especialmente focadas nos gamers”, ressalta Paulo Vizaco, Diretor executivo Kingston Brasil e Diretor de Etail para Latam . “Seja para um upgrade simples e econômico, ou para maximizar os recursos do sistema e levar a experiência a níveis incríveis, a Kingston FURY tem os produtos ideais para os diferentes perfis de consumidores”.

Em resumo, a linha DRAM da Kingston FURY oferece o melhor dos dois mundos: confiabilidade e desempenho máximo, confirmados por de testes de velocidade em fábrica e apoiados por garantia vitalícia e mais de 30 anos de experiência da Kingston Technology. Para mais informações, visite https://www.kingston.com/br .

Especificações de Kingston FURY Renegade DDR4

• Difusor de calor de alumínio preto feroz: a combinação do difusor de calor de alumínio denso e PCB mantém o equipamento funcionando perfeitamente – e com estilo.

• Otimizado para Intel XMP: a tecnologia Intel Extreme Memory Profile facilita o overclocking. Basta selecionar um dos perfis integrados em sua BIOS para obter os benefícios do overclock sem ter que ajustar manualmente os timmings da memória.

• Pronto para AMD Ryzen: memória compatível com AMD Ryzen, que se integrará perfeitamente ao sistema AMD, permitindo aumento de desempenho para o setup.

• Confiabilidade com garantia vitalícia: os módulos de memória Kingston FURY são 100% testados em velocidade para garantir que estão livres de qualquer defeito de fabricação. O Renegade DDR4 tem garantia vitalícia e conta com mais de 30 anos de experiência Kingston.

• RGB:

• Efeitos dinâmicos de luzes RGB: luz interna que dá vida ao setup com efeitos de iluminação RGB suaves e impressionantes¹.

• Kingston FURY Infrared Sync Technology™: efeitos RGB sincronizados com a tecnologia de sincronização infravermelha da Kingston FURY.

• Capacidades:

• Simples: 8GB, 16GB, 32GB

• Kit com 2: 16GB, 32GB, 64GB

• Kit com 4: 32GB, 64GB, 128GB

• Kit com 8: 256GB

• Frequências2: 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz

• Latências: CL15, CL16, CL18, CL19

• Voltagem: 1.35V, 1.4V, 1.5V

• Temperatura: 0°C a 70°C

• Dimensões: 133.35mm x 42.2mm x 8mm

• Não-RGB:

• Altas velocidades combinadas com baixas latências para um desempenho insano: velocidades de até 5333 MHz2 combinadas com temporizações rápidas CL13-CL20 ajudam sistemas AMD ou Intel em jogos, edição de vídeo e transmissão. Renegade DDR4 é a escolha perfeita para overclockers, PC makers e gamers.

• Capacidades:

• Simples: 8GB, 16GB, 32GB

• Kit com 2: 16GB, 32GB, 64GB

• Kit com 4: 32GB, 64GB, 128GB

• Kit com 8: 128GB, 256GB

• Frequências2: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz, 4800MHz, 5000MHz, 5133MHz, 5333MHz

• Latências: CL13, CL15, CL16, CL18, CL19, CL20

• Voltagem: 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.55V, 1.6V

• Temperatura: 0°C a 85°C

• Dimensões: 133.35mm x 42.2mm x 8.3mm

Especificações de Kingston FURY Beast DDR4

• Compatível com Intel XMP: nossos engenheiros predefiniram Intel Extreme Memory Profiles projetados para maximizar o desempenho de nossos módulos de memória, alcançando até a frequência especificada para o módulo de memória.

• Preparado para AMD Ryzen: memória compatível com Ryzen e integração perfeita com sistema AMD para um aumento de desempenho significativo para o setup.

• Plug N Play – Overclocking automático de até 2666MHz3: com uma atualização Plug N Play simples e fácil, Kingston FURY Beast DDR4 fará auto-overclock para atingir a velocidade mais alta permitida pela BIOS do sistema.

• RGB:

• Iluminação RGB customizável e estilosa1: permite otimização do setup com um upgrade de estilo, graças ao dissipador de calor Beast DDR4 RGB e aos efeitos RGB suaves e personalizáveis. O poderoso software Kingston FURY CTRL ou o software do fabricante da placa-mãe possibilitam customização para que o usuário crie a aparência ideal.

• Kingston FURY™ Infrared Sync Technology™: os efeitos RGB permanecem sincronizados graças à tecnologia de sincronização infravermelha patenteada da Kingston.

• Capacidades:

• Simples: 8GB, 16GB, 32GB

• Kit com 2: 16GB, 32GB, 64GB

• Kit com 4: 32GB, 64GB, 128GB

• Frequências: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz

• Latências: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

• Voltagem: 1.2V, 1.35V

• Temperatura: 0°C a 70°C

• Dimensões: 133.35mm x 41.24mm x 7mm

• Não-RGB:

• Dissipador de calor de baixo perfil: o elegante dissipador de calor é uma ótima atualização para o estilo do setup dos usuários.

• Atualização econômica de alto desempenho: Kingston FURY Beast DDR4 é a escolha perfeita quem quer montar um setup ou quem busca procura uma atualização para melhorar o desempenho de um sistema que está lento.

• Capacidades:

• Simples: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

• Kit com 2: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

• Kit com 4: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

• Frequências: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz

• Latências: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

• Voltagem: 1.2V, 1.35V

• Temperatura: 0°C a 85°

• Dimensões: 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm

Características e especificações de Kingston FURY Impact DDR4

• Desempenho poderoso de SODIMM: maximização de memória e otimização de jogos, tarefas e renderização.

• Funcionalidade de overclock automático Plug N Play3: Impact DDR4 faz overclock automático para a frequência mais alta permitida até o limite da frequência específica do módulo de memória.

• Compatibilidade com Intel XMP: nossos engenheiros trabalharam em perfis de memória Intel Extreme predefinidos, projetados para maximizar o desempenho de nossos módulos de memória, atingindo velocidades até a frequência especificada para o módulo de memória.

• Preparado para AMD Ryzen: memória compatível com Ryzen e integração perfeita com sistemas compatíveis com SODIMM AMD para um aumento de desempenho significativo para o setup.

• Maior desempenho com baixo consumo de energia: execução eficiente com o baixo consumo de energia de 1,2V da Impact DDR4.

• Formato fino e design elegante: o PCB preto e a etiqueta térmica oferecem grande estilo com uma pegada sutil.

• Capacidades:

• Simples: 8GB, 16GB, 32GB

• Kit com 2: 16GB, 32GB, 64GB

• Frequências3: 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz

• Latências: CL15, CL16, CL17, CL20

• Voltagem: 1.2V

• Temperatura: 0°C a 85°C

• Dimensões: 69.6mm x 30mm

¹Iluminação personalizável com o software Kingston FURY CTRL ou com o software de controle RGB da placa-mãe. O suporte à personalização RGB por meio de software de terceiros pode variar.

²As especificações dos módulos de overclocking extremo listados nesta página podem estar além das capacidades do seu hardware de sistema AMD ou Intel. A seleção cuidadosa de todos os componentes do sistema (por exemplo, CPU, placa-mãe, PSU) é necessária para garantir que esses módulos funcionem como pretendido.

Esses kits são exaustivamente testados e verificados na fábrica para funcionar na velocidade listada para o Perfil XMP 1. 2. Como backup, um segundo perfil XMP em uma velocidade de clock mais lenta é incluído para que você ainda possa obter um ótimo desempenho se o seu sistema não puder suportar o perfil XMP de maior velocidade.

Como um guia, você pode encontrar os processadores e placas-mãe usados ​​para realizar a certificação Intel XMP da Kingston FURY ™ nesta página: https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/extreme-memory-profile-xmp.html. Isso não é uma garantia de compatibilidade na configuração do seu sistema. Não podemos garantir compatibilidade com todos os sistemas; esses módulos devem ser instalados e usados ​​por sua própria conta e risco.

Apenas algumas placas-mãe baseadas em AMD e Intel são capazes de atingir velocidades de DDR4-4000 e acima. Verifique as listas de fornecedores qualificados (QVL) da placa-mãe para verificar o suporte para a memória Renegade de alta velocidade no site do fornecedor da placa-mãe e / ou na lista de certificados Intel XMP. Resfriamento de sistema premium (CPU e case) são necessários para estabilidade de memória de alta velocidade. Em plataformas Intel, os processadores da série X ou K são recomendados.

³A memória FURY Plug N Play será executada em sistemas DDR4 até a velocidade permitida pela BIOS do sistema do fabricante. O PnP não pode aumentar a velocidade da memória do sistema mais rápido do que o permitido pelo BIOS do fabricante. Os produtos FURY Plug N Play DDR4 suportam as especificações XMP 2.0, portanto, o overclock também pode ser obtido habilitando o Perfil XMP embutido.

Alguns chipsets / processadores legados da Intel anteriores à 8ª geração não foram atualizados para suportar módulos de memória com DDR4 de densidade de 16 Gbit DRAM. Consulte o fabricante do sistema ou da placa-mãe para obter um BIOS atualizado para suportar DRAM de 16 Gbit.