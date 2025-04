TP-Link anuncia roteador Deco HC4 no Brasil

TP-Link , há 10 anos líder global em conectividade, anunciou o lançamento do Roteador Deco HC4 para provedores. O novo modelo vem para solucionar uma reclamação dos assinantes: a de que o Wi-Fi não chega na casa toda.

Para resolver esse problema, dois ou mais aparelhos Deco HC4 trabalham juntos, comunicando-se entre si, para criar uma única rede Mesh – sem a necessidade de desconectar e conectar em redes diferentes pela casa. Na prática, isso significa uma cobertura maior e é ideal para quem tem casas inteligentes ou usa o celular e notebook em todos os cômodos da casa.O kit Deco HC4 com duas unidades oferece rede Wi-Fi estável para uma área de até 250m², mas pode ser estendida com qualquer outro modelo Deco.

Para o provedor, o Deco HC4 traz outros benefícios como os softwares Agile Config e Agile ACS, que possibilitam configurar todos os parâmetros individuais (usuário, senha, favicon) em diversos roteadores ao mesmo tempo e gerenciamento remoto através do protocolo TR-069, para reduzir a necessidade de visitas técnicas nas casas dos assinantes. Ele também possui suporte TR-181 para gerenciamento mais flexível e poderoso, além dos protocolos TR-111 e TR-143.

O Deco HC4 conta também com portas Gigabit, o que o torna ideal para planos de fibra ou acima de 100 Mega e criar uma experiência on-line de alta qualidade voltada para streamings em 4K, Home Office, EAD e jogos online. O roteador combina alta velocidade Wi-Fi com tecnologias que otimizam a rede sem fio, como MU-MIMO, reduzindo a latência em conexões simultâneas, e o QoS (Quality of Service) que busca a melhor qualidade de sinal entre o Deco e os aparelhos conectados à rede.

Com dois fluxos de dados simultâneos, os canais de 2.4 GHz e 5 GHz possuem juntos a velocidade de até 1167 Mbps, garantindo uma excelente conexão Wi-Fi para todos os aparelhos na rede. Em comparação com os roteadores da geração anterior, a velocidade do Deco HC4 é até três vezes mais rápida devido à tecnologia sem fio AC Gigabit.

Além de possuir a função roteador, ele também pode ser usado como um ponto de acesso, caso seja a necessidade do assinante.

“Hoje a linha Deco é uma das principais apostas no catálogo da TP-Link, e estamos muito contentes com a chegada do HC4 para nossos clientes ISP. A tecnologia Mesh presente no dispositivo é sem precedentes e tem muito espaço para se estabelecer em ambientes corporativos”, comenta Nelson Ito, Diretor de Desenvolvimento de Negócios ISP e SMB

Sua instalação é feita de maneira simples e rápida com o aplicativo Deco, que auxilia em todas as etapas do processo. O aplicativo está disponível na Apple Store e Google Play.