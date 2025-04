Godzilla vs Kong já está disponível na HBOmax

Duas das forças mais poderosas da natureza colidem em uma batalha espetacular para todas as idades, em GODZILLA VS KONG. Após um grande recorde de bilheteria nos cinemas, a produção já está disponível com exclusividade na HBO Max.

Kong e seus protetores embarcam em uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. No entanto, tudo sai do controle quando eles cruzam o caminho de Godzilla, completamente enfurecido, deixando um rastro de destruição em todo o mundo. Esse combate épico entre os dois titãs, instigado por forças ocultas, é apenas o começo do mistério que jaz no núcleo da Terra.