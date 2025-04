Brinque com a sorte no jogo LOST IN RANDOM

Prepare-se para brincar com a sorte em Lost in RandomTM, uma aventura de ação inspirada em contos de fadas góticos do premiado estúdio sueco Zoink. A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) revelou hoje durante a EA Play Live 2021 que, em 10 de setembro, fãs do mundo inteiro poderão conhecer o Reino de Random, em que será preciso aprender rapidamente como virar as probabilidades a seu favor em um país de maravilhas sombrias onde apenas quem tem coragem sobrevive. Confira a mistura única de batalhas de dados explosivas, táticas de congelamento do tempo e várias habilidades e feitiços de Lost in Random no trailer oficial do jogo, que pode ser assistido aqui.

“Quando começamos este projeto, sabíamos que queríamos criar um conto de fadas um pouco mais sombrio do que o que fizemos no passado; acabamos desenhando esses personagens e conceitos diferentes, mas somente depois que essa pintura de uma menina e seu dado apareceu é que sabíamos que havia algo mais a explorar ”, disse Olov Redmalm, Diretor de Criação e Escritor Principal de Lost in Random, durante o EA Originals Spotlight na EA Play Live 2021. “Um aspecto complicado com o qual tivemos que lidar foi determinar como seria a jogabilidade. Queríamos que o tema e a jogabilidade girassem em torno do dado, mas tínhamos que considerar o que era aleatório demais e o que era aleatório o suficiente. Sentimos que tudo se desenvolveu naturalmente a partir dessa ideia central”.

Governado por uma rainha perversa, o Reino de Random é dividido em seis reinos sombrios nos quais a vida é ditada por um dado preto amaldiçoado. Como Even, jogadores e jogadoras caminharão pelas misteriosas ruas de paralelepípedos, encontrarão habitantes imprevisíveis e enfrentarão missões corajosas para salvar sua irmã, Odd, das garras de Sua Majestade. Ao longo do caminho, fãs se juntarão a Dicey, um pequeno e estranho dado vivo, e, juntos, revelarão um conto antigo com uma mensagem surpreendentemente moderna e não explorada normalmente nos jogos: a aleatoriedade no mundo não é algo a ser temida ou controlada, mas é um poder que pode ser aproveitado para lidar e aprender com as diferentes adversidades.

O aleatório rege tudo no Reino de Random e esse princípio está profundamente embutido na jogabilidade inovadora de Lost in Random. Moedas poderão ser coletadas para permitir que Even aprenda novos ataques, habilidades e muito mais – tudo muito útil durante combates táticos únicos. Fãs poderão usar o estilingue de Even para atacar inimigos mortais e acertar cubos de energia que dão poder a Dicey. Uma vez carregados, eles giram Dicey para congelar o tempo e liberar sua poderosa magia. Jogadores e jogadoras precisarão adaptar sua estratégia de batalha dentro de arenas de jogos de tabuleiro que evoluem caso queiram desafiar um destino amaldiçoado e realmente aproveitar o poder da aleatoriedade.

Lost in Random está disponível para reserva em plataformas selecionadas e estará disponível em 10 de setembro de 2021 para Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One, PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via Origin e Steam. Para mais informações e para se manter atualizado sobre Lost in Random, visite o site oficial do jogo, curta a EA Originals no Facebook e Instagram ou siga Zoink no Twitter e no Instagram.