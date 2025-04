Traga a emoção do estádio para sua casa com o projetor The Premiere da Samsung

O entretenimento dentro de casa adquiriu um significado totalmente novo nos últimos anos. Transmissões de esportes, serviços de streaming e as redes sociais transformaram a maneira como as pessoas produzem e consomem todos os tipos de notícias e conteúdo. Essa mudança impulsionou a demanda por experiências em telas ou projeções grandes à medida que os usuários procuram aprimorar a tecnologia de alta qualidade em suas próprias casas para corresponder a energia dos eventos ao vivo ou para assistir filmes como nos cinemas.

A chave para dar vida a esta experiência de estádio em casa é o The Premiere¹, da Samsung, é um projetor parte da linha Lifestyle, que oferece qualidade de imagem impressionante e som ambiente imersivo capaz de proporcionar a sensação de estar nas arquibancadas ou em uma sala de cinema.

Curta seus esportes favoritos em 130 polegadas

The Premiere pode criar uma tela muito maior do que a média de uma TV usando qualquer superfície em branco em questão de minutos. Ao contrário dos projetores tradicionais que requerem três a quatro metros de distância de uma parede para uma qualidade de imagem ideal, o The Premiere é um projetor de ultra curto alcance (ultra short throw). Ele pode ser colocado em quase qualquer lugar e oferece um tamanho de tela de até 130 polegadas, em 4K, mesmo quando colocado a apenas 24 cm de distância da parede².

Ele também é plug&play, pois os usuários precisam simplesmente conectar o cabo de alimentação na tomada e se conectar a uma rede WiFi, sem a necessidade de se preocupar em calcular a distância ideal da parede ou resolver pendurar o projetor do teto. O The Premiere também possui um design compacto para que os usuários possam mover e reorganizar o projetor por conta própria com facilidade.



Resolução 4K para acompanhar todos os detalhes do jogo

Os projetores convencionais geralmente oferecem cores vibrantes e qualidade de imagem mediana, portanto, para criar uma experiência de projetor totalmente nova, a Samsung incorporou suas tecnologias de TV em The Premiere para que os usuários possam desfrutar de resolução 4K dinâmica em uma tela maior.

Usando tecnologia de laser triplo exclusiva e de ponta, a The Premiere oferece uma qualidade de imagem rica e vibrante. Este modelo cuja fonte de iluminação é um laser, recria cores com mais precisão, produz menos calor e oferece vida útil mais longa. Tudo isso para fornecer aos usuários um produto premium e experiências perfeitas para quem assiste.



Cores nítidas e vivas, não importa a hora do dia

A qualidade de mídia de um projetor é afetada pela iluminação ambiente mais do que pelas telas de TV convencionais, o que significa que é importante que um projetor seja capaz de produzir imagens brilhantes para que você nunca perca um único momento crítico do jogo.

Como o primeiro projetor HDR10+ do mundo, The Premiere oferece um brilho máximo de 2.800 ANSI lumens³ – um nível de brilho equivalente a 2.800 velas. Os usuários podem desfrutar de qualidade de imagem de nível de cinema mesmo no meio do dia com a luz do sol brilhando diretamente na sala em que você está assistindo, o que significa que você pode assistir aos seus jogos favoritos independentemente das condições de luz ambiente ao redor. The Premiere também oferece uma taxa de contraste de 2.000.000:1, mostrando que o projetor é capaz de expressar todos os contrastes sutis e detalhes em imagens mais escuras.



Para se divertir e se conectar com os recursos da Smart TV

Assim como as Smart TVs da Samsung, a The Premiere oferece aos usuários recursos inteligentes e acesso às principais plataformas4 de streaming de filmes, séries, esportes e músicas.

The Premiere também oferece capacitação ao recurso ‘Tap View’5 para espelhar o conteúdo reproduzido em seu smartphone Galaxy para o projetor e com o simples toque suave do seu dispositivo na lateral da The Premiere, você pode transmitir facilmente imagens ou vídeos de seu smartphone direto para a tela maior.



Um alto-falante imersivo e acoplado para a experiência de um estádio em casa

Para obter a verdadeira experiência de um estádio em casa, um som potente é a chave. Ouvir a torcida e os comentaristas junto com a ação faz parte da diversão de qualquer partida.

The Premiere produz um som tridimensional cativante sem a necessidade de alto-falantes extras, graças ao robusto sistema de som embutido em seu design compacto. O projetor está equipado com poderosos alto-falantes integrados de 4,2 canais de 40 W RMS que projetam som com altura e largura significativas para transmitir cada bit do áudio mais cheio de ação. O projetor também possui a tecnologia ‘Acoustic Beam’, de propriedade da Samsung, para maximizar o som de todos os ângulos, emitindo som de orifícios colocados em ambos os lados do projetor para que todos, independentemente de onde estejam sentados na sala, possam se envolver e se divertir.



¹ O modelo apresentado neste artigo é The Premiere LSTP9

² Para uma experiência mais otimizada, recomenda-se o uso de uma tela dedicada ao projetor de lançamento ultracurto.

³ ANSI Lumen: O nível de brilho baseado no padrão do American National Standards Institute (ANSI) para expressar o brilho de um projetor. 1 ANSI lúmen é equivalente ao brilho de uma vela.

4 A disponibilidade dos serviços pode variar de acordo com a região e cada serviço ou plataforma OTT está disponível após a assinatura. The Premiere deve estar conectado à Internet para acessar esses serviços.

5 O serviço Tap view só funciona com smartphones Samsung Galaxy com Android 8.1 e superiores quando a tela do celular e a The Premiere estão ligados.