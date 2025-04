Presentão para os papais plugados de plantão

Com o dia dos pais chegando, as opções para presentear são infinitas, porém se o seu pai é daqueles super antenados, que curte a tecnologia por um preço acessível, os “brinquedinhos” de ponta da Casa Conectada são tiro certo para ele.

A linha EASY4HOME (plug and play) é perfeita para automação de pequeno porte e para ambientes individuais, além de possuir um custo-benefício bem acessível, possibilitando a integração de dispositivos com infravermelho, como: TVs, câmeras de segurança, ar-condicionado, lâmpadas inteligentes, assistente pessoal, entre outros, tudo por um único aplicativo.

A primeira opção de presente para o papai é o Easy Life, um aparelho com design moderno e discreto, que controla no ambiente aonde estiver instalado todos os equipamentos eletrônicos que possuem infravermelho. – R﹩139,00.

Caso seu pai seja o tipo que sai do ambiente e esquece a luz acesa, o Easy Touch é a melhor opção. Um interruptor Touch Wi-fi que permite controle via aplicativo ou por comando de voz (caso tenha uma assistente de voz como a Alexa), possibilitando monitorar a distância o acender e apagar de forma remota. A versão com um circuito está disponível pelo valor de R﹩199,00.

E por fim, para economizar energia, a Lâmpada Smart garante muito mais conforto, já que com apenas um comando de voz o morador controla a iluminação, intensidade e cor da luz. Basta penas que esteja conectada com o Wi-fi para que seja ativada.

Serviço:

Casa Conectada

https://casaconectada.com.br/