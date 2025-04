Tetragon – jogo será lançado globalmente no dia 12 de agosto

Em um mundo desconhecido e geométrico, um pai tenta reconstruir a joia que comanda esse universo, guiado por cenários mutáveis e imprevisíveis numa busca implacável por seu filho. Tetragon é o novo puzzle game desenvolvido pelo Cafundó Estúdio Criativo (Florianópolis-SC).

Essa aventura, com fortes inspirações nos games indies, chega no dia 12 de agosto (em 9 idiomas) para PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One e, futuramente, também para mobile. O game foi vencedor no 1º edital da Ancine a contemplar essa categoria (2017) e, mais recentemente, já captou recursos para o desenvolvimento da sequência do jogo.

A Buka Entertainment (responsável pela maior parte da distribuição global) liberou o trailer do jogo e o cronograma para seu lançamento, além de uma versão demo para os curiosos poderem testar o jogo em primeira mão (por enquanto apenas na Steam).

Assista aqui

https://drive.google.com/file/d/1Wdq7XnbQ6eXqi10bvVg_O-F_nYfSPiMZ/view

Quer conhecer mais sobre Tetragon e jogar a versão demo? Acesse, link:

https://www.tetragongame.com/