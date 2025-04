Philips apresenta lançamentos de sua nova linha de áudio

A Philips Áudio e Vídeo, marca do Grupo TPV, anuncia neste mês a chegada de sua nova linha de áudio para o mercado brasileiro. Um portfólio completo de fones, caixas de som, soundbars, acessórios e o lançamento da Linha Fidelio, composta por produtos premium para profissionais, audiófilos e entusiastas que procuram a máxima fidelidade em som.

“Entendemos que nossos consumidores estão cada vez mais exigentes com a qualidade, tecnologia e diversidade na linha de áudio, por isso, desenvolvemos uma variedade de opções que se ajustam aos mais variados perfis, desde pessoas que usam fones ou caixas de som na rotina diária para chamadas, entretenimento e esporte, até aquelas que buscam um modelo mais profissional ou uma linha high-end. Um dos exemplos dos novos lançamentos, são as linhas de produtos FIDELIO, que entregam excelência em tecnologia, aliadas a qualidade sonora e design europeu, proporcionando vastas opções, como aproveitar suas músicas favoritas, ou assistir filmes e séries com a família toda”,comenta Bruno Morari, diretor de Marketing, Produtos e BI no Grupo TPV.

O grande destaque são os produtos da Linha Fidelio, voltado para aqueles que querem alta qualidade sonora. “Esses produtos entregam excelência em tecnologia e uma completa experiência em áudio, seja para ouvir as músicas favoritas no fone de ouvido ou assistir filmes e séries com toda a família em frente à TV com nossos soundbars”, completa.

Ao todo, são oito linhas de produtos disponíveis para os mais diversos tipos de consumidores: quatro de fones de ouvido (In-Ear, Headband, TWS e Sport); Speakers, que além das party speakers e caixas de som portátil bluetooth já lançadas, agregam ao portfólio soundbars e um exclusivo modelo micro-system; Acessórios; Pilhas e Baterias e a Linha Fidelio.

Além disso, como forma de atestar a qualidade dos produtos e compromisso com os consumidores, a marca também passa a oferecer garantia estendida à nova linha por mais dois anos, pela plataforma exclusiva Quero Mais Garantia, mediante cadastro do consumidor.

Confira abaixo os lançamentos:

In-Ear

E120: com tecnologia Bluetooth e carregamento rápido, com a tecnologia fast charger, proporciona bateria para até 7 horas de música, além de microfone no cabo, para atender a chamadas telefônicas e gancho para fixação na orelha. O fone ainda tem imã na ponta, assim, quando estiver fora de uso, fica preso ao pescoço, sem o perigo de se perder. Preço sugerido: R$ 159,00. Lançamento – Setembro/21

Headband

H315: fone com fio perfeito para chamadas no pc e reuniões, com alto-falante de 32 mm, cabo de 1,5 m, USB, leve e confortável. Preço sugerido: R$ 299,00. Lançamento Agosto/21

H9505: over-ear sem fio que isola o som externo, segue a linha com tecnologia Bluetooth, som de alta definição e alto-falante de 50 mm, com graves poderosos e fidelidade de som. Seus principais diferenciais são o isolamento acústico ativo (ANC) – que, por meio de sua tecnologia, isola os barulhos e ruídos externos –, os alto-falantes, além de espumas extremamente macias para longas horas de uso. Preço sugerido: R$ 1.199,00. Lançamento: Setembro/21

H5205: o modelo sem fio conta com alto-falante de 40 mm, com reforço de graves, reprodução de até 29 horas seguidas, microfone embutido, que possibilita diversas possibilidades de utilização, tamanho over-ear, para auxiliar no isolamento externo, proporcionar maior conforto, além do cabo auxiliar desconectável. Preço sugerido: R$ 299,00. Lançamento: Agosto/21

H6506: on-ear sem fio que proporciona isolamento de som externo e segue a linha da tecnologia Bluetooth, com bateria para até 25 horas de música. Seus principais diferenciais são o (ANC) – que, por meio de sua tecnologia, isola os barulhos e ruídos externos – e os alto-falantes. O produto faz parte da estratégia de popularizar a tecnologia ANC de isolamento acústico, tecnologia presente em fones e headphones mais caros, com um produto de qualidade e mais acessível. Preço sugerido: R$ 549,00. Lançamento: Outubro/21

Sport

A3206: headphone com tecnologia Bluetooth totalmente sem fio e bateria com tempo de reprodução de 10 horas de música. O modelo é resistente à água e ao suor (IP57), possui cabo de Kevlar reforçado, para esportes radicais, diferentes tipos de ganchos anatômicos, que proporcionam mais estabilidade no uso, cabo refletivo, para maior segurança, além de microfone no cabo, que permite fazer ligações durante a prática de esportes. Preço sugerido: R$ 249,00. Lançamento: Setembro/ 21

TWS

T8505: Modelo com true wireless conta bateria com carga para seis horas no fone, mais 18 horas no case power bank, tecnologia sem fio TWS e alto-falantes de 13 mm, com graves poderosos e fidelidade de som em qualquer lugar. Além disso, tem design leve e confortável, com borrachas auriculares, que se adaptam perfeitamente à orelha. Os principais destaques são o isolamento acústico ativo (ANC) e a resistência ao suor e à água, com IPX5, além de poder ser usado em situações de calor e garoa. Preço sugerido: R$ 999,00. Lançamento: Setembro/ 21

Speakers

M3205: Micro System com design premium e 18W de potência, o mini-system conta com tecnologia Bluetooth 5.0, painel digital com relógio, além de reproduzir CD player, USB, FM, e entrada auxiliar. Outro destaque é o reforço de graves, que proporciona som mais forte e destaque em vários tipos de música. A volta do micro system atende a um grande pedido dos fãs Philips, que pedem a volta desse tipo de produto nas nossas redes sociais. Preço sugerido: R$ 999,00. Lançamento: Agosto/21

B5105: Soundbar para otimizar o uso da smart TV, esta soundbar conta com 30 W de potência, para amplificar os sons emitidos durante um filme ou série, por exemplo. Além disso, os destaques são a tecnologia Bluetooth 5.0 e porta HDMI ARC. Outros destaques são o cabo óptico e a entrada auxiliar, para conectar outros aparelhos. Preço sugerido: R$ 799,00. Lançamento: Agosto/21

B5305: Soundbar com 70 W de potência, essa soundbar ganha destaque e amplifica qualquer entretenimento. Além disso, os destaques são a tecnologia Bluetooth 5.0 e o subwoofer sem fio, que proporciona maior imersão durante sua utilização. Outros destaques são o cabo óptico e a porta HDMI ARC. Preço sugerido: R$ 1.299,00. Lançamento: Setembro/21

B8905: Soundbar que apresenta a experiência máxima, com 3.1.2 canais e 360 W, e proporciona uma nova experiência de interação entre som e smart TV, por exemplo, além de já contar com Spotify embarcado, o grande diferencial é a tecnologia de som 3D Dolby Atmos, que amplia a imersão de todo o ambiente que a soundbar está. Outros destaques são tecnologia Bluetooth 5.0, cabo óptico e porta HDMI ARC. Preço sugerido: R$ 3.999,00. Lançamento: Agosto/21

Linha Fidelio:

Fidelio X3: fone headband aberto com fio premium, com alto-falante com foco em profissionais da música e audiovisual. Proporciona maior conforto, sem apertar as orelhas, ideal para longas horas de trabalho. Alto-falante de 50 mm, com graves poderosos e fidelidade de som, cabo com 3 m de comprimento, para facilitar locomoção em mesa de som, por exemplo. Preço sugerido: R$ 1.599,00. Setembro/ 21

Fidelio L3: fone modelo premium, com qualidade no couro e tecido de acabamento diferenciado, segue a linha over-ear, com tecnologia Bluetooth, som de alta definição e bateria para até 38 horas de música. Seus principais diferenciais são o isolamento acústico ativo (ANC) – que, por meio de sua tecnologia, isola os barulhos e ruídos externos –, os alto-falantes, além de espumas extremamente macias, para longas horas de uso. Preço sugerido: R$ 1.999,00. Setembro/ 21

Fidelio B95: a linha de soundbars premium da Philips traz design arrojado, que se adapta a qualquer ambiente, qualidade e inovação, com 5.1.2 canais e 808 W de potência, além de já contar com Spotify embarcado, possui a tecnologia de som 3D Dolby Atmos, que traz uma experiência imersiva no ambiente em que a Fideio B95 está. Temos que ressaltar que esse modelo conta com 2 canais de áudio que se desconectam da barra principal para ser posicionado atrás do usuário para ter maior imersão em som. Outros destaques são: tecnologia Bluetooth 5.0, cabo ótico e porta HDMI ARC. Preço sugerido: R$ 5.999,00. Lançamento: Setembro/21

Fidelio B97: Soundbar premium com 7.1.2 canais e 888 W de potência, além de já contar com Spotify embarcado, possui a tecnologia de som 3D Dolby Atmos que traz uma experiência imersiva no ambiente em que a Fideio B97 está. O modelo ainda conta com 2 canais de áudio que se desconectam da barra principal para ser posicionado atrás do usuário proporcionando maior imersão em som e uma experiência completa. Outros destaques são: tecnologia Bluetooth 5.0, cabo ótico e porta HDMI ARC. Preço sugerido: R$ 7.999,00. Lançamento: Dezembro/21

Acessórios e Pilhas e Baterias

Para complementar, a marca também continua com sua linha de cabos de nylon DLC4543, com acabamento de alumínio, fortes e resistentes, com 1,25 m, nos modelos USB-C, USB-iPhone (lightning) e o carregador automotivo DLP3520, com duas portas USB, entrada USB de 2,4 A, para carga rápida e acabamento de alumínio contra ferrugem, além de linha de pilhas e baterias.

Mais informações sobre os produtos e canais de venda em: https://www.philips.com.br/.