Casio lança novo modelo G-SHOCK com funções essenciais de missão de voo

A Casio anuncia o lançamento do novo modelo da linha GRAVITYMASTER, o GR-B200, com funções essenciais de missão de voo em uma estrutura resistente e robusta. A novidade faz parte da família G-SHOCK , marca de relógios mais resistente do mundo e principal divisão da fabricante.

O relógio possui uma proteção principal de carbono altamente resistente, inclusive ao clima, protegendo o módulo com uma caixa de resina reforçada com fibra de carbono, assim como a tampa, que é composta por fibra de carbono inserida em três camadas de resina, sendo a superior semitransparente para revelar o material de carbono no interior.

Com um design elegante, o acessório conta com super Illuminator de luz LED dupla automática para iluminação do mostrador e display digital e os três botões do lado direito do relógio são organizados de forma que se assemelham a um manche de helicóptero, que facilita a operação.

O sistema Quad Sensor desses modelos utiliza sensores compactos que permitem reunir os recursos de bússola, medição de altitude/barômetro e temperatura, juntamente com um acelerômetro que acompanha sua contagem de passos em uma configuração compacta. Isso facilita o controle do ambiente natural e a manutenção de registros das atividades para suporte às missões de voo.

Um aplicativo especial da G-SHOCK, que é facilmente conectado via Bluetooth com o auxílio de um smartphone, simplifica a configuração das definições do relógio e também fornece uma função de missão. A plataforma registra automaticamente os dados de altitude medidos pelo relógio e as informações de rota adquiridas pelo GPS do celular. Pontos de altitude obtidos manualmente podem ser exibidos ao longo das suas rotas.

GR-B200-1A e GR-B200-1A9

A medição da altitude e a contagem de passos são usadas para realizar cálculos de calorias consumidas que levam em consideração os altos e baixos. Os resultados ficam registrados no histórico de atividades.

Com o recurso indicador de localização, com apenas um toque no relógio você registra sua localização atual no aplicativo do smartphone. Em seguida, o ponteiro dos segundos do relógio indicará o retorno ao local gravado, enquanto o visor digital mostrará a distância até o local. O modo de personalização permite que você use o aplicativo do smartphone para ativar ou desativar os modos individualmente, de forma que somente os modos ativados sejam exibidos.