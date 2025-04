Samsung apresenta oferta especial para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e, para comemorar esta data conectando ainda mais pais e filhos, a Samsung apresenta ofertas especiais. Quem comprar um Galaxy Tab S7 FE ganha¹ um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live. Já quem adquirir um Galaxy Book Pro 360 ganha¹ um fone de ouvido Galaxy Buds Pro.

O Galaxy Book Pro 360, apresentado nesta terça-feira (20) , revela uma nova geração de notebooks que reúne desempenho poderoso com um DNA inovador do Ecossistema Galaxy. Com apenas 1kg² de peso, menos de 11,5mm de espessura, e um design premium, são dispositivos funcionais e completos para o dia a dia. Adquirindo o Galaxy Book Pro 360 até o dia 10/08/2021, o usuário ganha¹ um fone de ouvido Galaxy Buds Pro.

Quem optar por comprar o Galaxy Tab S7 FE , até o dia 31/07/2021, ganha¹ um fone de ouvido Galaxy Buds Live. O tablet é ideal para quem busca produtividade e entretenimento, em qualquer lugar. Outra vantagem é que o dispositivo vem com a S Pen acoplada, o que permite maior aproveitamento de todos os recursos. Com o aplicativo Samsung Notes, por exemplo, as pessoas conseguem converter as notas escritas à mão em texto, tornando a tarefa mais fácil e dinâmica. O resgate dos fones de ouvido Galaxy Buds Pro na compra do Galaxy Book Pro 360, deverá ser realizado no Samsung Para Você entre os dias 30/07/2021 a 30/08/2021. O resgate do Galaxy Buds Live, no caso da compra do Galaxy Tab S7 FE, também deverá ser realizado Samsung Para Você, entre os dias 27/07/2021 a 27/08/2021. O Samsung Para Você é um site que promove promoções e benefícios exclusivos da Samsung para pessoas físicas e residentes no Brasil, que se enquadrem nos requisitos de participação e que estejam de acordo com o respectivo regulamento. Promoção especial para o Galaxy S21 5G³

Além da promoção voltada para o Galaxy Book Pro e para o Galaxy Tab S7 FE, a Samsung também vai disponibilizar uma oferta especial para as pessoas que comprarem smartphones Galaxy S21 5G³, Galaxy S21+, ou o Galaxy S21 Ultra 5G³ exclusivamente com o cartão Samsung Itaucard. Quem fizer uma compra online de um dos smartphones ganha um vale-compras⁴ no valor de R﹩ 500 para usar em produtos Samsung. Essa promoção é válida até o dia 08/08/2021, e o resgate deve ser realizado no Shop Samsung. Quem preferir realizar a compra em uma das lojas físicas da Samsung recebe na hora⁵ um voucher para o resgate do desconto.

Os usuários que optarem por pagar qualquer um dos dispositivos com o cartão Samsung Itaucard poderão parcelar as compras em até 24 vezes nas Lojas Samsung⁵.

As ofertas de dia dos pais podem ser acessadas pelo site: https://www.samsung.com/br/mobile/galaxygifts/