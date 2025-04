Avell lança B.On, notebook premium focado em produtividade

Avell acaba de anunciar o lançamento do B.On, modelo com foco em design e experiência do usuário, que permite explorar a criatividade com mobilidade. O B.On é leve e portátil na medida certa para oferecer a melhor performance em tarefas diárias de escritório, apresentações comerciais, utilizar em ambientes públicos e até manipulação de imagens e jogos.

Com a premissa de estar sempre conectado e de fácil acesso, criou-se o nome B.On, com uma nova identidade visual para distinguir dos produtos da linha anual de alta performance. A ideia é trazer para a Avell um público que não era atendido até então, o qual necessita de um notebook de fácil usabilidade, rápido para as tarefas do dia a dia, facilidades como tela touch e reconhecimento facial e um design que valoriza o ambiente de trabalho.

Após o sucesso do produto A60, também desenvolvido em conjunto com a Intel, agora a aposta das duas empresas é um produto premium com alta tecnologia, porém voltado para um público com necessidades mais básicas, sem deixar de lado os detalhes que facilitam a vida e a produtividade do usuário, como thunderbolt 4 para transferência de arquivos em alta velocidade, maior qualidade em apresentações em telas externas e principalmente para carregamento super rápido da bateria.

Por contemplar todas essas características, o produto foi certificado na Intel® Evo™, plataforma criada pela Intel em parceria com alguns dos principais fabricantes de notebooks para criar uma linha de notebooks premium. O produto também conta com reconhecimento facial, cuja tela se inicia quando o usuário se aproxima, e se encerra quando ele se afasta, dispensando o uso da senha.

O modelo pode ser adquirido nas versões i5 e i7 da 11ª geração de processadores Intel e, além disso, vem equipado com placas de vídeo Intel Iris Xe, que proporciona maior eficiência de energia e maior resfriamento, sem perder a performance. Os novos gráficos Intel®️ Iris®️ Xe oferecem GPU transformacional e gráficos integrados, que garantem maior velocidade para designers e criadores. Além disso, a nova placa de vídeo apresenta arquitetura de baixo consumo para que o usuário consiga executar multitarefas sem perder desempenho, aliadas a uma bateria com capacidade de até 14 horas de duração.

Conheça os diferenciais

As novas arquiteturas de núcleo e gráficos dos processadores e aprimoramento de desempenho baseados em Inteligência Artificial, proporcionam ao B.on níveis mais altos de potência e fluidez para apoiar a criatividade dos usuários. O chassi do notebook também é diferenciado: seu material é de alumínio anodizado, proporcionando um aspecto clean e elegante, além de manter o equipamento melhor refrigerado.

O B.On também é leve, com 1.6 kg e superfino, com 1,5 cm, ideal para o público que espera por um notebook de alto desempenho e portátil. Sua tela se diferencia por ser multitouch, que aceita múltiplos toques, possibilitando mais interatividade. Outro destaque é a sua abertura incrível, de até 180º, perfeito para quem faz apresentações comerciais ou busca interagir com mais pessoas em ambientes maiores.

Especificações técnicas

Avell B.On i5:

Processador: Intel Core i5-1135G7 – (8mb de cache, até 4,20 GHz)

Placa de vídeo: Intel Iris Xe Graphics 80 Execution Units

Intel Quick Sync Video

Tecnologia de Alta Definição Intel Clear Video

Suporta até 4 monitores via ThunderBolt 4

Memória RAM

Avell B.On i7:

Processador: Intel Core i7-1165G7 – (12mb de cache, até 4,70 GHz)

Placa de Vídeo: Intel Iris Xe Graphics 96 Execution Units

Intel Quick Sync Video

Tecnologia de Alta Definição Intel Clear Video

Suporta até 4 monitores via ThunderBolt 4

Outras especificações, iguais nos dois produtos:

Tela

LCD 15.6’’ Full HD WVA Glare (Glossy) Multitouch

Frequência: 60Hz

sRGB: 100%

Brilho: 450 cd/m²

Armazenamento

Opções de SDD com 250GB, 500GB, 1TB e 2TB

Portas e Conexões

2 USB 3.2 Ger 2×1 (Type A) 10gbps

1 Conexão P3 para microfone e fone de ouvido

1 saída HDMI 2.0 com HDCP

2 USB Tipo C Thunderbolt 4 15W 40Gb/s com fornecimento de energia 20V / 3,25A

Teclado

Teclado de membrana retro iluminado padrão ABNT2

Touchpad

Touchpad de vidro com drivers Microsoft Precision

Segurança

1 Kensington Lock NanoSaver

Compatível com recurso TPM 2.0

Webcam

Infravermelho com suporte para reconhecimento facial no Windows Hello

Dimensões e Peso

Largura: 35,5 cm

Comprimento: 23 cm

Altura: 1,5 cm

Peso: 1,68kg +/- 5%