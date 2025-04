Western Digital compartilha soluções para presentear pais que curtem tecnologia de ponta

Todo pai tem sua maneira especial de compartilhar momentos inesquecíveis com seus filhos. A construção dessa relação é recheada de afeto e permeia diversas atividades, seja produzindo uma música juntos para curtir com toda a família, fazendo uma viagem para um destino radical, jogando inúmeras partidas de video games ou, até mesmo, auxiliando no dever de casa. Pensando nessas e em algumas outras memórias, a Western Digital sugere tecnologias para presentear pais que curtem tecnologia, aprimorando seus dispositivos e, consequentemente, suas atividades junto aos seus filhos, tornando-as mais divertidas e prazerosas.

Confira abaixo sugestões de produtos e suas vantagens: Pai designer – O SSD WD_BLUE SN550 NVMe é a solução perfeita para o pai com veia artística e que gosta de explorar toda a sua criatividade, produzindo os seus conteúdos e suas artes com uma tecnologia ideal para multisoftwares de criação de conteúdo. Esse SSD garantirá a melhor performance dos seus equipamentos com desempenho de leitura sequencial de até 2400MB/s e de 950MB/s de gravação. Assim, conseguirá focar em um processo de criação mais otimizado.

Pai professor substituto – O EAD (Ensino à Distância) tem sido uma tarefa desafiadora para pais e filhos. A tecnologia NVMe pode ser uma ótima opção para dar um boost no seu computador. O SSD WD_GREEN SN350 NVMe otimiza o tempo de resposta e a performance dos computadores de casa com um upgrade de 2400MB/s na velocidade de leitura e de 900MB/s de gravação sequencial, repaginando o desempenho de qualquer laptop. Uma solução para economizar tempo nas atividades escolares e melhorar qualquer tarefa do dia a dia digital, sobrando mais tempo para focar no aprendizado e criar momentos de interação com mais qualidade.





Pai gamer – Quando o pai faz todas as jogadas possíveis para ganhar uma partida com seu filho, o game é coisa séria. O HDD WD_BLACK P10 Game Drive feito para gamers é a solução ideal para expandir a biblioteca com até 125 jogos, oferecendo para além do armazenamento de até 4TB de ponta e desempenho. Uma verdadeira imersão intensa nesse mundo tão diverso dos games.

Pai radical – As aventuras que esses pais gostam de proporcionar junto aos seus filhos podem ser intensas e inesquecíveis. Por isso, para ter acesso a esses momentos únicos sempre que quiser e onde estiver, o SSD portátil SanDisk E xtreme é perfeito para levar com vocês. Com um design resistente à chuva, poeira e aos ambientes mais controversos, esse dispositivo garante que todos arquivos das viagens mais radicais sejam salvos de uma maneira prática e veloz, com uma capacidade de leitura de 5.50MB/s. Assim, todas as recordações vão estar guardadas do jeito mais seguro possível, para sempre.