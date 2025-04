Vencedores da Medalha Fields participam do principal evento da Matemática brasileira

Não é todo dia que se tem a chance de assistir palestras das grandes estrelas da matemática. Realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) tradicionalmente a cada dois anos desde 1957, o Colóquio Brasileiro de Matemática (CBM) começa na próxima segunda-feira (2), e trará essa oportunidade para os entusiastas da disciplina, reunindo pesquisadores e alunos do Brasil e do mundo. Por conta da pandemia da Covid-19, a 33ª edição do principal evento da comunidade matemática brasileira será totalmente virtual e contará com pesquisadores renomados.

Entre os destaques, estão os vencedores da Medalha Fields (prêmio considerado o Nobel da matemática) Cédric Villani (Universidade de Lyon) e Martin Hairer (Imperial College de Londres); e Shafi Goldwasser (MIT & Simons Institute for the Theory of Computing), ganhadora do Prêmio Turing. Também participam do evento Jordan Ellenberg, da Universidade do Wisconsin-Madison; Adam Kucharski da London School of Hygiene & Tropical Medicine; e Corinna Ulcigrai, da Universidade de Zurique.

“Estamos muito animados com a chegada do Colóquio Brasileiro de Matemática. Mesmo de forma virtual, espero que possamos vivenciar este grande encontro. É uma ótima oportunidade para conhecer pesquisas contemporâneas da matemática brasileira e internacional. O material dos cursos seguirá disponível na página do evento e na semana que vem teremos a oportunidade de conversar ao vivo com cursistas”, comenta a pesquisadora do IMPA Carolina Araujo, coordenadora-geral do evento.

O francês Villani arrebata plateias mundo afora defendendo sua ciência como um exercício do raciocínio e também de imaginação. Dono de um estilo excêntrico e deputado na Assembleia Nacional da França, o acadêmico se baseia na máxima de que a matemática é a poesia da ciência para aproximar a disciplina do público geral, especialmente dos mais jovens. Villani esteve no Brasil, em 2018, para participar do Congresso Internacional de Matemáticos (ICM). Sua palestra no 33º CBM será na sexta-feira (6), às 10h.

Ellenberg e Kucharski também atuam em divulgação científica, tendo publicado livros que foram sucesso de vendas no Brasil. Além de escrever a obra de não-ficção “O Poder do Pensamento Matemático”, Ellenberg é autor da coluna “Do the Math” na revista digital Slate, e ocasionalmente escreve artigos sobre matemática para o The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe e Wired. Sua palestra “Upper bounds for rational points” será transmitida na terça-feira (3), às 13h, no YouTube do evento.

Epidemiologista que se tornou um dos principais nomes no combate à Covid-19 no mundo, Kucharski desenvolve novas abordagens matemáticas e estatísticas para entender a dinâmica dos surtos de doenças infecciosas. É autor do best-seller “As regras do contágio: Por que as coisas se disseminam — e por que param de se propagar”, publicado no Brasil em 2020 pela editora Record. Também publicou, em 2016, o livro “The Perfect Bet”, sobre o relacionamento entre ciência e apostas. Na sua palestra, que acontece na quinta-feira (5), às 13h, ele vai mostrar como modelos matemáticos podem gerar bons insights durante pandemias.

“Os plenaristas do Colóquio, além de matemáticos de primeira linha, são também excelentes comunicadores, muitos deles com importante trabalho na divulgação e popularização da matemática. Comunicar à sociedade o que fazemos e por que é importante é uma das principais tarefas do cientista”, comentou o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana.

Vencedor do último Breakthrough Price, uma espécie de “Oscar” da ciência, Martin Hairer criou um novo campo de compreensão entre matemáticos ao descobrir técnicas transformadoras sobre como controlar uma série de fenômenos e equações estocásticas. A italiana Corinna Ulcigrai pesquisa sistemas dinâmicos, com foco no que ela chama de “sistemas lentamente caóticos”. Em 2020, conquistou o Prêmio Michael Brin em Sistemas Dinâmicos, a mais importante distinção da área. Israelense-estadunisense, Shafi Goldwasser fez contribuições fundamentais para criptografia, complexidade computacional, teoria dos números computacionais e algoritmos probabilísticos. Muitos de seus artigos deram início a subcampos inteiros da ciência da computação.

Quem quiser participar das sessões temáticas e das monitorias dos minicursos precisa se inscrever no site do evento. Os participantes inscritos também terão direito a um certificado de participação e acesso gratuito aos e-books dos livros que acompanham os cursos do evento. A taxa de inscrição custa R$ 20,00 para alunos e R$ 40,00 para professores.