Huawei promove descontos de até 25% para o Dia dos Pais

Recém-lançados no mercado brasileiro, os novos HUAWEI Band 6 e HUAWEI Freebuds 4i podem ser a escolha perfeita para quem deseja estimular uma vida com mais saúde, esporte e bem-estar para os pais. Pensando em dar uma forcinha nessa difícil escolha do presente, a Huawei oferece preços promocionais com até 25% de desconto. Em promoção válida nos e-commerces parceiros Americanas.com, Submarino e Shoptime a partir do dia 26 de julho, a HUAWEI Band 6 estará de R﹩ 549,00 por R﹩ 399,00 e o HUAWEI Freebuds 4i estará de R﹩ 749,00 por R﹩ 599,00. Na compra dos dois produtos, o valor fica de R﹩ 1.298 por R﹩ 998,00. Com o pagamento à vista, a compra dos dois produtos sai por R﹩ 898,00. A promoção é válida até o dia 8 de agosto.

E o que faz as duas indicações tão especiais assim? Com mais de 96 modos de treinamentos e recursos para monitoramento da saúde, a pulseira inteligente será a parceira perfeita para a prática de atividade física, enquanto os fones de ouvido com a mais sofisticada tecnologia de cancelamento ativo de ruído serão essenciais nos momentos de relaxamento ou durante as reuniões de trabalho.



O HUAWEI FreeBuds 4i é ideal para todas essas atividades. Sua bateria oferece até 10 horas de uso contínuo (22 horas com seu case), a tecnologia True Wireless Stereo é capaz de fornecer som com muito mais potência e os fones são compatíveis com smartphones e também computadores. A sua tecnologia de cancelamento ativo de ruído ajuda a reduzir o ruído ambiente para que se possa ouvir videoconferências com mais clareza. Seja para trazer mais concentração ao trabalho no escritório ou em casa, para atender chamadas em qualquer lugar, ouvir música enquanto se exercita ou simplesmente para assistir a um filme ou evento esportivo na tela do smartphone, os fones de ouvido sem fio são essenciais para a vida cotidiana.

Relógios e pulseiras inteligentes são uma ótima maneira de começar uma rotina mais saudável ou de melhorar seu desempenho esportivo com medições precisas da atividade física. A HUAWEI Band 6 é a primeira pulseira inteligente da Huawei a ter uma tela AMOLED FullView de 1,47 polegadas com resolução de 194 x 368 pixels. Ela conta com uma bateria que pode chegar a até duas semanas para suportar os recursos inteligentes de monitoramento, como o nível de oxigenação do sangue, frequência cardíaca, sono, estresse e ciclo menstrual. A HUAWEI Band 6 ainda suporta 96 modos de treino das mais diversas categorias.

“A Huawei trabalha focada em entregar aos consumidores brasileiros tecnologia de ponta traduzida em produtos inovadores, sempre com um ótimo custo-benefício. A promoção de Dia dos Pais traz os nossos mais recentes lançamentos em valores ainda mais atraentes para o público. Queremos contribuir com a melhoria na rotina dos nossos clientes, seja nos momentos de prática esportiva, trabalho ou relaxamento”, explica Marcelo Gentil, Diretor Sênior de Vendas para a Huawei Consumer Business Group do Brasil.

A HUAWEI Band 6 está disponível nas cores Graphite Black e Sakura Pink, e o HUAWEI Freebuds 4i está disponível na cor Ceramic White. Os produtos possuem garantia de um ano.

Para mais informações a respeito da HUAWEI Band 6, acesse o site oficial: HUAWEI Band 6