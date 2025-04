BMW marca presença no universo dos games no desafio Extra Life 2021

Em mais uma ação inovadora com foco em eSports, a BMW do Brasil participa da competição de games Extra Life 2021. Jogadores e celebridades participam de uma disputa, que acontecerá em uma série de episódios, com o objetivo de conquistar o prêmio de R$ 10 mil a ser doado a uma ONG de livre escolha do vencedor.

Durante o desafio, o BMW X3 xDrive30e X Line marcará presença com suas tecnologias e eletrificação, além disso, os participantes terão a oportunidade de descobrir as facilidades do aplicativo My BMW de forma gamificada e interativa, permitindo realizar uma série de comandos de forma remota.

Os episódios serão lançados durante o mês de setembro e a primeira quinzena de outubro, com exclusividade, no Portal Terra, e contarão com a presença de celebridades do mundo dos games, como a youtuber Malena, que atuará como técnica. Artistas e outros famosos, como a cantora e atriz Manu Gavassi, competirão pelo prêmio.

“Essa ação está totalmente alinhada com o pilar de inovação do BMW Group Brasil. Queremos estar sempre presentes junto a públicos distintos, e já estamos fazendo isso de forma sistêmica. Recentemente lançamos um campeonato de corrida virtual, além disso fomos a primeira marca de automóveis do país a patrocinar uma organização de eSports e ainda lançamos o BMW M3 de forma pioneira no TikTok “, afirma Jorge Junior, Head de Marketing da BMW Brasil.