Motorola apresenta smartphones Edge 20

A Motorola acredita que, por meio da tecnologia de ponta e da inovação, é possível colocar cada vez mais poder nas mãos das pessoas. E, no momento em que o mundo se transformou, a marca buscou oferecer aos consumidores o que eles mais precisam hoje para compartilhar suas histórias. É com esse espírito que apresentamos os novos smartphones motorola edge 20 pro, motorola edge 20 e o motorola edge 20 lite. Eles chegam ao mercado com câmeras e processadores mais poderosos, o primeiro zoom estilo periscópio, uma taxa de atualização mais alta e carregamento de bateria mais rápido, além das novas experiências na plataforma Ready For1, que agora traz conexão sem fio e compatibilidade com PC. São três versões de aparelhos para que um número maior de pessoas possa liberar a criatividade e ampliar seus limites.

Motorola edge 20 pro

A geração de nativos digitais está reinventando a maneira como as pessoas compartilham suas experiências, provando mais do que nunca que imagens e vídeos podem empoderar e conectar as pessoas de maneira significativa. Nos novos motorola edge, focamos na melhoria das câmeras. O motorola edge 20 pro traz uma câmera principal de 108 MP que proporciona qualidade excepcional, com um dos maiores sensores de câmera de todos os tempos no formato óptico de 1/1,5”.

Com tecnologia Ultra Pixel, que combina nove pixels em um único pixel com resolução de 12 MP, o resultado são fotos com 9 vezes mais sensibilidade à luz e melhor desempenho em ambientes de baixa luminosidade. Também oferece um sensor híbrido ultra-wide e macro, que permite capturar quatro vezes mais cenas na imagem. E, com o sensor Macro, é possível chegar cinco vezes mais próximo do objeto, permitindo fotos com detalhes impressionantes.

A terceira câmera do motorola edge 20 pro possui o primeiro sensor telefoto no estilo periscópio, que “dobra” a luz em 90 graus, proporcionando clareza superior a uma distância cinco vezes maior. Além disso, o modelo conta com o Super Zoom de 50 vezes, que captura detalhes incríveis. O motorola edge 20 pro traz outra excelente novidade: gravação de vídeo com resolução de 8K, o primeiro smartphone Motorola com esse recurso.

Muitas pessoas usam o smartphone como a principal tela para assistir a vídeos e filmes. O motorola edge 20 pro vem com display Max Vision de 6,7 polegadas e tecnologia OLED para uma experiência de visualização extremamente nítida. A tela oferece cores de 10 bits, com espaço de cores DCI-P3, de acordo com padrões HDR10+. Isso quer dizer que é possível ver mais de um bilhão de cores vívidas e brilhantes na tela.

Pela primeira vez, a marca também oferece taxa de atualização de 144 Hz, a mais alta disponível hoje no mercado, que aprimora a experiência de jogos e vídeos de forma significativa, 140% mais rápida que os aparelhos de 60 Hz.

A Motorola acredita que você não precisa pagar mais caro para ter acesso a um aparelho compatível com a nova tecnologia 5G3. O motorola edge 20 pro vem com o processador Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G, que oferece toda a potência de que o usuário precisa, além da próxima geração do Wi-Fi 64. Com o armazenamento interno de 256 GB5, há muito espaço para fotos, jogos, filmes e músicas. E, com 12 GB de memória RAM de última geração, os apps e as informações ficam disponíveis em segundo plano para garantir que tudo funcione suavemente.

O motorola edge 20 pro oferece mais de 30 horas de autonomia de bateria6. Caso o usuário necessite de uma carga rápida antes de sair, o TurboPower™ 30 permite nove horas de energia em apenas 10 minutos de carga7.

Estilo com o motorola edge 20

O motorola edge 20 é um dos smartphones 5G3 mais finos do mercado8, com apenas 6,99 mm de espessura, perfeito para pessoas que valorizam estilo e design moderno. Esse dispositivo possui o um sensor principal de 108 MP com tecnologia Ultra Pixel sensor híbrido ultra-wide e macro, além de uma lente telefoto Super Zoom de 30 vezes que proporciona imagens incríveis. O usuário pode visualizar todos os conteúdos em uma tela de 6,7 polegadas, com uma taxa de atualização de 144 Hz. O motorola edge 20 vem com um processador Qualcomm® Snapdragon™ 778G potente e eficiente; com gráficos e processamento até 55% mais rápidos em comparação com a primeira geração do motorola edge9. E suporta também a tecnologia Wi-Fi 64.

Com 128 GB5 de armazenamento interno, há muito espaço para fotos, filmes, jogos e músicas. E, com 8 GB de memória RAM de última geração, os apps e informações ficam disponíveis em segundo plano para garantir que tudo flua suavemente. O motorola edge 20 suporta mais de um dia inteiro sem recarregar com sua bateria de 4.000 mAh6, e, se for preciso uma carga rápida, o TurboPower™ 30 oferece oito horas de uso em apenas 10 minutos7.

motorola edge 20 lite

O motorola edge 20 lite é compatível com a tecnologia 5G3, possui um sistema de câmera avançado e um preço competitivo. O usuário pode tirar fotos super nítidas utilizando o sensor principal de 108 MP2 com tecnologia Ultra Pixel ou dar asas a sua criatividade com o sensor híbrido ultra-wide e macro. A experiência de entretenimento ficará ainda mais incrível com tela OLED de 6,7 polegadas e uma taxa de atualização de 90 Hz.

O motorola edge 20 lite oferece um chipset MediaTek eficiente em termos de gerenciamento de energia, permitindo jogos, fotos e muito mais. O usuário pode alternar sem esforço entre apps e manter tudo rodando tranquilamente em segundo plano com os 6 GB de memória RAM de última geração. A bateria de 5.000 mAh proporciona até dois dias de uso com apenas uma carga6. E o TurboPower™ 30 oferece 12 horas de uso após apenas 10 minutos na tomada7.

O poder por trás da lente

A Motorola integrou novas ferramentas para capturar conteúdo de maneira mais fácil e rápida. O modo Captura Dupla permite gravar vídeos ou tirar fotos com duas câmeras ao mesmo tempo. A experiência de Áudio Zoom, disponível no motorola edge 20 pro e motorola edge 20, utiliza microfones avançados que ajudam a capturar o áudio desejado durante sua gravação, minimizando o som ambiente e vozes através de um filtro10.

Também está sendo lançada a nova super câmera lenta – disponíveis no motorola edge 20 pro e motorola edge 20. Com ela, é possível gravar 960 frames de alta definição por segundo, 4x mais lenta do que o recurso oferecido em smartphones Motorola anteriores, permitindo que o usuário veja os detalhes que os olhos perdem em velocidades normais. Para obter selfies melhores no escuro, agora também é possível usar a Inteligência Artificial para pouca luminosidade, que analisa a imagem automaticamente para detectar melhorias em brilho e qualidade sem a necessidade de nenhuma ação por parte do usuário.

Elevando toda a potência do smartphone

A plataforma de software Ready For1 amplifica tudo o que o smartphone é capaz de fazer. E agora, com a nova conexão sem fio e compatibilidade com PC, as possibilidades são infinitas. Com a nova capacidade wireless, ficou ainda mais fácil do que nunca curtir a experiência dos jogos do celular ou visualizar uma vídeo-chamada em uma tela grande, além de utilizar outros aplicativos na tela do computador. Além disso, com a nova funcionalidade Ready For PC1, é possível acessar os aplicativos do celular e os arquivos no computador na mesma tela.

O Ready For PC pode ser utilizado nas três versões do motorola edge. O Ready For Sem Fio é compatível com o motorola edge 20 pro e motorola edge 20, e o Ready For Traditional, com o cabo incluído na caixa, funciona no motorola edge 20 pro.

Inovações de software feitas pensando no usuário

A Motorola está comprometida com uma versão pura do sistema operacional Android 11™, sem camadas de software desnecessárias nem aplicativos duplicados. E, para aperfeiçoar ainda mais a experiência do usuário, a Motorola criou o My UX, que inclui todas as Experiências Moto, os aplicativos específicos e as customizações que todos conhecem e adoram. Isso inclui gestos únicos como Captura Rápida, Captura de tela com três dedos e pegar para silenciar.

O usuário também pode selecionar customizações de formatos de ícones, cores e fontes de tela. Todos os dispositivos motorola edge são otimizados para uso com apenas uma das mãos. Com o botão interativo, basta tocar duas vezes no leitor de impressão digital na lateral para abrir um atalho para seus aplicativos favoritos.

Disponibilidade

O motorola edge 20 pro, o motorola edge 20 e o motorola edge 20 lite estarão disponíveis no Brasil em breve. Fique ligado e acompanhe os canais oficiais da Motorola para saber mais.