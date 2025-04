Cursos online e gratuitos do Samsung Ocean em agosto

O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung, terá uma abordagem completa sobre Python na agenda de cursos online e gratuitos em agosto. Com 32 atividades programadas no mês, estão previstas abordagens distintas para a linguagem, além de outros temas. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Serão 11 atividades abordando Python, linguagem de programação que é uma das principais buscas de profissionais que procuram especialização na indústria de tecnologia. Python faz parte de trilhas de programação e de Inteligência Artificial, com atividades dedicadas a iniciantes no tema e outras envolvendo a utilização de Python na web, com a biblioteca Keras na introdução ao Deep Learning e mineração de opinião.

A agenda foi desenvolvida para atender estudantes, professores e profissionais em geral, com uma abordagem completa, desde conteúdos para iniciantes, aplicados por instrutores das sedes do Ocean nas Universidade do Estado do Amazonas (UEA), de São Paulo (USP) e Estadual de Campinas (Unicamp) e parceiros.

“O Ocean oferece cursos online e gratuitos com a missão de capacitar profissionais e fortalecer o mercado tecnológico no Brasil. Para isso, temos uma agenda atualizada às demandas do mercado de trabalho, como Python, uma linguagem de programação de alto nível, que valoriza o esforço humano e tem uma funcionalidade que a torna acessível e muito popular em áreas emergentes, além de outros temas fundamentais para quem busca especialização”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Desde abril de 2020, o Ocean adota ciclos mensais de cursos online, que antes eram ministrados de forma presencial nas sedes em São Paulo e Manaus. O modelo unificou os conteúdos regionais, gerando uma diversidade de oferta para todo o território nacional. Qualquer pessoa com acesso à internet pode se inscrever e aprender sobre tecnologia e inovação. Os cursos contam com certificado de participação.

Confira a programação de atividades de agosto, no horário de Brasília:

03/08

18h – Palestra: Oficina de Usabilidade

04/08

16h – Mineração de Opinião com Python

19h – Avançando com Deep Learning

05/08

17h – Palestra: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

10/08

9h – Deep Learning: Introdução com Keras e Python PARTE 1

16h – Oficina de Jogos 2D com Unity PARTE 1

18h – Oficina: Design Thinking

11/08

9h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 1

16h – Oficina de Jogos 2D com Unity PARTE 2

19h – Ocean Innovation Talks: Receita para se tornar um unicórnio

12/08

16h – Oficina de Jogos 2D com Unity PARTE 3

18h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 1

13/08

9h – Deep Learning: Introdução com Keras e Python PARTE 2

17/08

9h – Backend com NodeJs e Express PARTE 1

18h – Palestra: Tópicos de UX para IA: Experiências Ominicanal

18/08

9h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 2

16h – Oficina de Realidade Aumentada

19/08

18h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 2

20/08

9h – Backend com NodeJs e Express PARTE 2

18h – Palestra: Tópicos de UX para Design de Serviços

23/08

9h – Jogos Digitais: Jogo 3D com Unity PARTE 1

24/08

10h – Frontend Web com ReactJS: Introdução PARTE 1

15h – Introdução a Internet das Coisas

25/08

9h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 3

15h – Laboratório de IOT com Arduino

26/08

10h – Frontend Web com ReactJS: Introdução PARTE 2

15h – Palestra: Introdução ao Tizen

18h – Programando para web com Python, CSS e HTML PARTE 3

27/08

10h – Desenvolvimento Ágil – DevOps GIT

30/08

9h – Jogos Digitais: Jogo 3D com Unity PARTE 2

14h30 – Web Scraping com Python PARTE 1

31/08

14h30 – Web Scraping com Python PARTE 2

SERVIÇO

Inscrições: Já estão abertas; podem ser feitas pelo site https://www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Quem pode se inscrever: Estudantes, profissionais e interessados em geral.

Quando: Aulas entre 3 e 31 de agosto

Investimento: Gratuito

Formato: Online, com certificado de participação