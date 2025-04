Conheça os potentes recursos das câmeras do smartphone Galaxy A72

Registrar momentos especiais é algo valioso para todos nós. O smartphone Galaxy A72, nesse sentido, é uma ótima escolha para quem deseja capturar imagens de alta qualidade, de até 64MP, e também gravar vídeos em 4K. Não importa o momento, seja um pôr do sol multicolorido ou o registro de uma brincadeira com os pets, os usuários do Galaxy A72 contam com recursos de câmera que se destacam por oferecer tecnologias inovadoras, com qualidade profissional em um único smartphone.

Quatro câmeras traseiras superpotentes

As câmeras traseiras do smartphone se destacam pelo conjunto de lentes poderosas: a câmera principal faz fotos com resolução de 64MP. A Ultra Wide¹ captura uma cena mais amplificada, com resolução de até 12MP. Já a lente Macro², de 5MP, permite que pequenos detalhes, como flores, animais, ou até mesmo detalhes de objetos, sejam registrados com qualidade. Já a Tele é indicada para fazer imagens à distância, com um zoom óptico 3X, que faz com que um objeto a dez metros de distância pareça que está a apenas três metros.

Vídeos mais estáveis e iluminados

O smartphone Galaxy A72, além de gravar vídeos em 4K, utilizando o recurso de Estabilização Ótica de Imagem (OIS)³, garante vídeos estáveis com sua função antivibração e minimizando os efeitos de mãos trêmulas.

Já com o modo Pro Vídeo, o aplicativo de câmera permite controles mais avançados durante a gravação, como a mudança do ISO, exposição, foco, velocidade do obturador, balanço de branco, taxa de quadros e outras configurações.

Gostou de uma pose no meio do vídeo? Transforme um frame da sua gravação em uma foto de 8MP de resolução usando a função 4K Video Snap.

Recursos profissionais, acessíveis a um toque

Recortar fotos, selecionando uma parte específica da imagem, ganha um novo significado com as fotos de 64MP do Galaxy A72. É possível selecionar a parte que queremos da imagem, ampliar e recortar apenas clicando no ícone Corte Rápido.

Já o Modo Noturno ajuda a capturar uma foto brilhante mesmo com pouca luz. Quando o ambiente está um pouco mais escuro, é preciso que a câmera aumente o ganho ISO ou ajuste a velocidade do obturador para garantir mais luz, resultando em imagens tremidas. É nesse ponto que entra o recurso Modo Noturno, permitindo que a câmera capture 12 quadros de uma vez e os sintetize em uma única foto nítida.

O Otimizador de Cena⁴ utiliza Inteligência Artificial para aplicar as configurações corretas para cada imagem, como contraste, brilho, saturação e equilíbrio de branco. São 30 categorias identificadas automaticamente, incluindo pessoas, comida, paisagens externas e animais de estimação. Tudo isso para garantir uma imagem pronta para compartilhar sempre com muita rapidez e qualidade.