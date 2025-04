Instagram amplia vantagem e audiência é 40% maior que a do Facebook

Muitas mudanças ocorreram nesse último ano quando pensamos em redes sociais. As lives conseguiram ter mais interações do que os vídeos e o investimento das marcas nas redes sociais também aumentou nesse período, mas o que não mudou é que o Instagram segue ampliando sua vantagem em audiência em relação ao Facebook.

O novo estudo realizado pela Emplifi, – nova marca da Socialbakers – e plataforma de experiência do cliente (CX) apoiada pela Audax, que tem como objetivo amplificar a empatia, revela que a audiência do Instagram agora é 40,3% maior que a do irmão mais velho. A rede social conhecida por compartilhar fotos e vídeos ainda teve 22.7 vezes mais engajamento do que o Facebook. E não para por aí, observando os resultados anuais, o público do Instagram cresceu 10,3% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, enquanto o Facebook teve apenas 0,8% de aumento.

Segundo a Alexandra Avelar, country manager da Emplifi, o contato dos clientes com as marcas cresceu nos últimos meses e isso deve permanecer. “A pandemia levou milhões de pessoas a aumentar sua interação com marcas online, e muitos continuarão a fazê-lo por muito tempo mesmo no pós-pandemia. Não há dúvida de que a mudança online é permanente. As empresas podem resistir às últimas tempestades adotando o redesenho de toda a experiência do cliente, inclusive aproveitando a mídia social para atendimento online e experiências de compras”, destaca.

Mesmo saindo na frente do irmão mais velho quando o assunto é audiência e engajamento, o Instagram perde para o Facebook na preferência das marcas. De acordo com o levantamento, 53,7% de todas as postagens delas ainda são feitas no Facebook.