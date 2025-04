Dia dos Pais: Samsung lista opções com diferentes tipos de presentes para casa

Com a proximidade do Dia dos Pais, a Samsung leva até você as melhores opções para presentear o seu pai com uma ótima pedida. São diversas possibilidades de preços e também variedades de produtos para diferentes perfis de pais. Na loja Online da marca, o Promotor Online é um suporte que te auxilia com quaisquer dúvidas sobre todos os produtos.

Se uma Smart TV era uma de suas opções de presente, aqui tem uma linha de telas grandes que pode se encaixar com essa ideia e surpreender seu pai. Para a data a Samsung vai trazer várias ofertas especiais desenvolvidas em parceria com os principais varejistas do país, que envolvem bundles de Smart TVs lançadas em 2021 com soundbars. Aproveite as ofertas e todas as vantagens e dê um grande presente para o seu pai. A promoção engloba novidades para a compra de TVs da linha Crystal e UHD TVs. Na compra de um modelo AU7700, AU8000 ou AU9000 de 65 ou 75 polegadas, o consumidor leva pra casa uma soundbar, que chega para complementar a potência sonora e oferecer uma experiência incrivelmente poderosa.

A linha Crystal UHD chegou ao mercado em 2020 e em 2021 trouxe ainda mais inovações para elevar o padrão do segmento 4K de TVs. Graças ao seu processador Crystal 4K, o consumidor passa a usufruir de qualquer conteúdo a uma qualidade próxima a do 4K, e ainda conta com o design air slim, composto por uma espessura de tela muito fina, com apenas 2,6cm e praticamente sem bordas aparentes. E a partir da categoria UHD, há também o suporte aos assistentes de voz (Google Assistente, Bixby e Alexa) e o controle remoto único, que permite controlar diversos dispositivos conectados a TV, trazendo muito mais comodidade no seu dia a dia.

Sugestão de preço (para modelos acima de 65 polegadas):

AU7700 – a partir de R﹩ 5.899

AU8000 – a partir de R﹩ 6.399

AU9000 – a partir de R﹩ 6.399

Se o seu pai é fã de esportes, videogame ou filmes e séries, é possível turbinar a qualidade do áudio da TV com uma Soundbar HW-T550 Samsung. Discreta, ela tem subwoofer wifi integrado, 2.1 canais, potência de 320W e conexão via Bluetooth. Fácil de instalar e oferece uma experiência de áudio imersiva na sua sala de estar. Dá até pra curtir aquela playlist do smartphone Galaxy com uma qualidade de arrasar.

Sugestão de valor: R﹩ 1.699,00 (modelo HW-T550)

Outra opção de presente pode ser para a cozinha. Com a Linha Evolution da Samsung, sua família pode ficar despreocupada com quedas de energia e picos de eletricidade. Graças a tecnologia POWERvolt⁴, ela suporta variações de até 340V e é número 1 em eficiência energética* com a tecnologia Digital Inverter™, já que ajusta automaticamente a velocidade do compressor para refrigerar, e All-Around Cooling™, que mantém a temperatura ideal em todas as prateleiras e compartimentos para melhor preservação dos alimentos.

Sugestão de preço: R﹩ 4.199,00

O aspirador-robô POWERbot-E VR5000RM vai poupar muito tempo do seu pai e da sua família. Além do controle remoto, ele pode ser controlado por um smartphone, através do aplicativo SmartThings³. Por lá, é possível agendar uma limpeza no horário desejado sem precisar se preocupar. Super potente, o modelo é 2 em 1, porque aspira e passa pano. Sua praticidade vai além da limpeza, já que ele volta para a base sozinho quando o nível de bateria está baixo.

Preço sugerido: R﹩3.299,00

Um bom upgrade para trabalho e lazer do seu pai é o Monitor Curvo T550 FHD. Com 32″, ele conta com speaker embutido, entrada HDMI e taxa de atualização de 75Hz, ideal para o home office, reuniões e para consumir conteúdos diversos. Sua curvatura torna a experiência ainda mais imersiva e confortável para uso contínuo.

Preço sugerido: R﹩ 2.599,00

A melhor hora para dar um ar-condicionado para o seu pai pode ser agora. O Split Inverter Windfree™ funciona sem vento e também pode ser usado no frio, como aquecedor. Além de obter o clima perfeito em qualquer estação do ano, ele pode ser controlado também pelo smartphone, pelo aplicativo Smart Things. Com o compressor Digital Inverter Ultra, gera uma economia de até 77%⁵ se comparado a outros modelos.

Sugestão de preço:

9,000btu/h – a partir de R﹩ 2.399,00

12,000btu/h – R﹩ 4.872,55

18,000btu/h – R﹩ 5.632,55

¹A experiência pode variar de acordo com tipo e formato do conteúdo,

²A Samsung pode a qualquer tempo e sem aviso prévio trocar ou suspender os serviços de assistentes de voz ou qualquer funcionalidade por eles desempenhadas. Conteúdos, funcionalidades e serviços dos assistentes de voz podem não estar disponíveis em todas as regiões. Múltiplos Assistentes Pessoais estão disponíveis nas seguintes linhas 2021: AU8000, AU9000, Q60A, Q70A, Q80A, Q85A, Q90A, Q800A, Q900A e Lifestyle. O Google Assistent está disponivel nestas linhas até dezembro de 2021. A Assiste nte pessoal de voz Bixby está disponível nos idiomas Inglês (EUA/Reino Unido), Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Chinês, Português Brasil e Coreano. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias. Amazon, Alexa e todos os logos são marcas da Amazon.com Inc e suas afiliadas. Para acessar o assistente de voz Alexa, uma conta Amazon pode ser requerida.. Google é uma marca da Google LLC.

³Disponível em aparelhos Android e IOS. Exige uma conexão de rede. Exige uma conta de aplicativo da Samsung

4 Mais resistente a picos de energia baseado em testes dos produtos Samsung conduzidos pelo laboratório LABELO-PUCRS.

*Comparado a produtos duas portas top freezer com capacidade menor ou igual a 385L para a RT38 e quando comparado a produtos duas portas top freezer com capacidade entre 450 e 500 litros para a RT46.

5 Até 77% de economia: Testado no modelo AR09TXCAAWKNEU no modo WindFree em comparação com o modelo convencional Samsung AQ09TSLXEA.