The Weather Company, da IBM, continua a ser o serviço de previsão do tempo mais preciso do mundo

A IBM (NYSE: IBM ) e sua subsidiária The Weather Company, que inclui as propriedades digitais do The Weather Channel, foram reconhecidas como “o provedor mais preciso globalmente” pela ForecastWatch, uma organização líder dedicada à avaliação da precisão das previsões meteorológicas.

Em seu estudo mais recente sobre precisão das previsões do tempo divulgado hoje [2], Global and Regional Weather Forecast Accuracy Overview, 2017-2020 (Visão Geral de Precisão de Previsão de Tempo Global e Regional, 2017-2020), encomendado pela IBM, a ForecastWatch apontou a The Weather Company, da IBM, como o provedor cujas previsões meteorológicas gerais eram as mais precisas globalmente, somando todas as regiões comparadas e os períodos abrangidos. Além disso, os dados mostraram que a lacuna entre a The Weather Company e o segundo melhor fornecedor aumentou a cada ano do estudo [3].

“Uma previsão é extremamente útil quando vem de uma fonte reconhecida e confiável, e a busca pela precisão é a base que buscamos fornecer, para ajudar clientes, consumidores e anunciantes a tomar decisões importantes todos os dias”, disse Sheri Bachstein, CEO da The Weather Company e Gerente Geral de IBM Watson Advertising. “O estudo fornece evidências de como a IBM está ajudando no avanço da ciência da previsão do tempo por meio de inovações contínuas em IA, dados e computação em nuvem.”

Sobre o relatório

O relatório é um estudo abrangente sobre a precisão das previsões do tempo e cobriu quatro anos, 1.424 localizações globais em oito regiões do mundo e 84 diferentes métricas de precisão sobre variáveis ​​de precipitação, temperatura, cobertura de nuvens e previsão do vento. A ForecastWatch analisou cerca de 140 milhões de previsões de 17 fornecedores diferentes. Cada fornecedor foi pontuado cada vez que terminou em primeiro para cada métrica. Citando o relatório: “O Weather Channel registrou a maioria das primeiras posições em todo o mundo para cada ano e cada período analisado”, entre os fornecedores comparados.

As previsões da The Weather Company são geradas pela IBM e distribuídas por IBM Cloud no aplicativo The Weather Channel e no site weather.com, no aplicativo Weather Underground e no site wunderground.com, bem como em produtos específicos de clima para os clientes empresariais da IBM.

Os dados principais e os resultados do relatório para provedores comparados em média durante o período de estudo e todos os dias de previsão incluem:

• A The Weather Company é a provedora de previsões mais preciso do mundo;

• As previsões da The Weather Company são três vezes e meia mais prováveis ​​de serem mais precisas do que qualquer outro fornecedor testado; [1]

• A lacuna entre a The Weather Company e outros fornecedores estudados aumentou a cada ano do estudo; [4]

• A The Weather Company é a fornecedora mais precisa na maioria das vezes em cada região comparada, incluindo os EUA, Canadá, América Central, América do Sul, Europa, África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

Precisão líder da indústria, baseada em ciência, IA e tecnologia

A inteligência artificial é uma ferramenta importante para os meteorologistas entenderem bilhões de pontos de dados meteorológicos não-estruturados produzidos por satélites, sensores de solo, radares e muito mais. Usando algoritmos avançados de aprendizado de máquina e poder de computação da IBM, os meteorologistas da The Weather Company podem usar os dados para simular as condições atmosféricas e antecipar melhor o clima.

O investimento e inovação contínuos da IBM permitiram que sua equipe de meteorologistas e especialistas desenvolvessem tecnologias que colocam a The Weather Company à frente em precisão geral, tais como:

• Um mecanismo de previsão que usa IA para integrar entradas de quase 100 modelos de previsão em todo o mundo, fatores de ponderação para cada modelo com base na geografia, clima, tipo de clima e precisão de previsão recente. O sistema então combina essas contribuições ponderadas para chegar a uma única previsão sintetizada que oferece a melhor precisão possível disponível para qualquer local quando solicitado, sob demanda;

• Uma descoberta significativa nas previsões meteorológicas globais com o lançamento, em 2019, do IBM GRAF ( Global High- Resolution Atmospheric Forecasting ), o primeiro modelo climático global atualizado de hora em hora capaz de prever algo tão pequeno quanto uma tempestade;

• Liderança global em radares, graças a uma das maiores assimilações de dados de radar meteorológico do mundo e tecnologias como IA para uso eficiente de dados;

• Avaliação, sob demanda, das condições climáticas atuais e previstas usando tecnologia proprietária da The Weather Company,

• Uma combinação de ciência avançada de conteúdo climático com IA e interação de IA e previsão humana, tecnologia proprietária chamada previsão “human over the loop”.

A precisão da previsão ajuda a informar empresas, indivíduos e especialistas em publicidade

A The Weather Company, líder mundial no fornecimento de previsões do tempo [4], oferece mais de 25 bilhões de previsões por dia para mais de dois bilhões de dispositivos. O Weather Channel foi eleito uma das 5 marcas mais confiáveis ​​para os consumidores nos Estados Unidos [5]. O aplicativo Weather Channel foi até mesmo reconhecido pelo prêmio World Meteorological Organization’s 2020 International Weather App por sua utilidade, confiabilidade e qualidade das informações [6].

A precisão da previsão nos produtos climáticos da IBM é crucial, não apenas para manter os consumidores informados, mas também para fornecer IA de negócios para especialistas em publicidade, por meio do IBM Watson Advertising, e para clientes, em todos os setores, para ajudá-los a se preparar e responder a eventos climáticos.

Para saber mais informações sobre a The Weather Company, uma empresa IBM, visite https://newsroom.ibm.com/the-weather-company . Para mais informações sobre a IBM, visite IBM.com.

