Neste Dia dos Pais, a LG traz dicas de presentes para todos os estilos

O Dia dos Pais está chegando e, para presentear, a LG traz opções que garantem a mais alta tecnologia com praticidade e segurança. Seja para um pai gamer, fã de esportes, executivo e todos os outros estilos, os produtos LG possuem múltiplas possibilidades de conexão à plataforma de inteligência artificial LG ThinQ, permitindo que o seu pai ganhe tempo e qualidade de vida da maneira mais tecnológica e confortável possível.

As TVs LG prometem a mais alta imersão, seja na hora de assistir a um filme, jogar ou ainda realizar pesquisas, gerenciar tarefas, ver o trânsito e acessar outras funções integradas com assistentes pessoais.

Para os pais executivos, os notebooks e fones LG trazem mais praticidade, leveza e performance sem perder o estilo. Falando em estilo, o LG Styler ajuda o seu pai a manter as roupas sempre higienizadas, desodorizadas e desamassadas com apenas um clique.

Independentemente do estilo, a LG tem a tecnologia ideal todos os pais.

LG Styler

Ideal para os pais modernos e que se preocupam com o cuidado das roupas, o LG Styler, primeiro “closet inteligente” com sistema de tratamento de roupas a vapor do Brasil, traz a tranquilidade de uma roupa higienizada com a praticidade do TrueSteam™, que elimina até 99,9% de bactérias e alérgenos das peças, certificado pela British Allergy Foundation e pela pela VDE.

Oferecendo segurança, otimização de tempo, praticidade e bem-estar, a tecnologia exclusiva TrueSteam™, libera vapor real gerado pelo aquecimento da água, que chega aos tecidos em temperatura adequada para esterilizar, higienizar, desodorizar e desamassar as roupas e outros itens. O compartimento especial para o cuidado de calças do LG Styler, ideal para peças sociais, garante dobras e vincos precisos e elegantes, poupando as pais da demorada tarefa de passar.

Além de poder ser controlado e monitorado de forma remota com o LG ThinQ®, também é possível encontrar ciclos extras para download no aplicativo, como a função “Night Care”, é ideal para dias frios, pois mantêm as roupas aquecidas até a retirada do aparelho.

Preço sugerido: a partir de R$ 18.999,00

LG Lava e Seca Smart 13kg

Para os pais ligados em todas as áreas da casa, monitorar o funcionamento da lava e seca de qualquer lugar é uma ajuda e tanto! Com o aplicativo LG ThinQ, alterar um ciclo de lavagem, adicionar funções extras e ainda fazer download de ciclos adicionais para a Lava e Seca Smart 13kg ficou ainda mais fácil.

Além de contar com um design elegante e que moderniza o visual da lavanderia, a tecnologia de inteligência artificial AI DD™, exclusiva da LG, analisa e escolhe, com base em um estudo de 20.000 combinações de lavagens acumuladas, o melhor padrão de lavagem para as peças. A tecnologia AI DD™ detecta não apenas o peso das roupas, mas também a textura dos tecidos, proporcionando a mais otimizada combinação de lavagem. São seis movimentos diferentes de lavagem contra somente uma das máquinas convencionais. Dessa maneira, ela garante que, após selecionar o ciclo de lavagem, os movimentos do cesto sejam ideias para aquela carga de roupas, preservando 18% mais os tecidos. A única do mercado com Inteligência Artificial AI DD™ de verdade.

A Lava e Seca Smart 13kg também conta com a tecnologia Steam+™, um poderoso vapor que elimina 99,9% dos ácaros e bactérias e diminui em 30% os amassados das roupas, auxiliando a tarefa de passar roupas. A máquina possui o TurboWash™ 360, que lava em menos tempo e com qualidade, devido aos 4 jatos 3D que penetra nas roupas.

Preço sugerido – a partir de R$ 4.599,00

(*) As funções Steam+ variam de acordo com o modelo.

LG PuriCare™ 360°

Para os pais que se preocupam com a saúde, qualidade de vida e proteção da família, a LG oferece o PuriCare™ 360°, o purificador de ar da LG que elimina 99,9% dos vírus, bactérias, agentes alérgenos e até pelos de pet, garantindo ar puro e limpo no aconchego do lar. Sabia que o ar dentro de casa pode ser até cinco vezes pior do que em ambientes abertos? O sistema Multi-Filtragem 360° do purificador LG elimina 99,9% dos vírus, bactérias e agentes alérgenos, como partículas de poeira, poeiras ultrafinas e pelos de animais, odores e gases prejudiciais à saúde.

Ideal para os pais que querem proteger a família com muito mais segurança, a função Clean Booster de PuriCare™ 360° purifica o ambiente até 24% mais rápido do que os purificadores convencionais, além de contar com o Indicador Smart, que identifica de forma precisa e em tempo real a qualidade do ar do espaço utilizando quatro níveis de cores: a vermelha representa o ar “poluído” e a verde, o ar “limpo”.

Com opção de controle e monitoramento remoto pelo aplicativo LG ThinQ, o PuriCare™ 360° está disponível em dois modelos: o AS651DWH0, que possui um filtro e consegue agir em um espaço de até 61 m2; e o AS101DWH0, com dois filtros e um alcance de 100 m2. Ambos proporcionam ar puro em até 25 minutos, mantendo a família protegida rapidamente em qualquer ambiente.

Preço sugerido: AS651DWH0 (1 filtro) – R$ 3.399,00* – AS101DWH0 (2 filtros) – R$ 4.749,00*

*pagamento a vista na webcontinental

LG DUAL Inverter VOICE ARTCOOL

Ideal para os pais que procuram, além de um ar-condicionado, um produto de design, o DUAL Inverter VOICE ARTCOOL garante conforto térmico em todos os ambientes, tornando a casa mais moderna e conectada. Com a função quente e frio, deixa a temperatura perfeita no verão e no inverno.

O modelo, que economiza até 70% de energia(*), pode ser conectado via wi-fi, por meio do aplicativo LG ThinQ®, no qual é possível controlar e monitorar remotamente o aparelho. Ainda conta com a funcionalidade de comando de voz, via Google Assistente e Alexa.

Preço sugerido para 12.000 BTUs – a partir de R$ 3.449,00

(*) Economia de até 70% e refrigeração até 40% mais rápida baseada em testes realizados pela LG comparando modelo Dual Inverter com um modelo não inverter-convencional de 12000BTU/h. O percentual de economia varia de acordo com as condições de uso do aparelho.

O presente ideal para os pais multitarefas que adoram tecnologia aliada a design. Certificados pelo Guinness World Records®, os novos notebooks da linha gram são os mais leves do mundo: o modelo de 14 polegadas pesa menos de 1 quilo, e o de 17 polegadas, pesa apenas 1,350 quilogramas. Desta forma, fica fácil levá-lo para todos os ambientes da casa durante o home-office ou a outros lugares sem se preocupar.

A nova linha LG gram, dividida nos modelos Black Edition e Titanium, conta com cinco opções, atendendo a todas as necessidades e oferecendo leveza incrível, alta performance, design minimalista e durabilidade. Com poderosos processadores Intel® Core da 10º e 11º geração, os notebooks garantem potência e imersão visual para se divertir, além de também facilitar o trabalho. O LG gram possui bateria que dura o dia todo longe da tomada, com durabilidade testada e aprovada pelo Departamento de Defesa dos EUA, que conferiu o certificado Military Standard ao produto.

Preço sugerido – a partir de R$ 6.599,00

Para os pais que fazem questão de uma imersão auditiva incomparável, o Sound Bar GX, que conta com tecnologia Meridian e inteligência artificial, possui um design premium e refinado, projetado especialmente para fazer parte de decorações elegantes e sofisticadas. Apresentando 3.1 Canais e 420W RMS, o novo Sound Bar reproduz o áudio de acordo com o tipo de conteúdo que estiver em produção.

Apresentando potência e características premium para proporcionar uma experiência única, a realidade sonora é propiciada pelo sistema DTS X, que decodifica o áudio e coloca o som naturalmente no espaço, além do Dolby Atmos, que captura o movimento de objetos e o reproduz com sons diferentes para cada alto-falante.

Preço sugerido – R$ 7.499,00

LG XBOOM GO PL

Para os pais que não vivem sem música, em parceria com a Meridian Audio, a LG desenvolveu os três novos modelos de Caixa de Som Bluetooth Portátil da linha LG XBOOM GO PL. As caixas que podem ser encontradas nos modelos PL2, PL5 e PL7 e nas cores preto e branco, oferecem som de qualidade premium com graves profundos, agudos ricos e vocais nítidos, por meio de sua tecnologia avançada de áudio.

Contando com o modo “Sound Boost” que amplia o campo sonoro e o “Dural Action Bass” que amplifica as frequências baixas e produz batidas fortes, a LG XBOOM GO possui calibração sonora perfeita para músicas, garantindo o som mais balanceado e livre de distorções, além, de promover diversão com o sistema de luzes multicoloridas presentes na PL5 e PL7.

Para facilitar o dia a dia, as caixas de som portáteis, possuem comando de voz compatível com o Google Assistente do sistema Android e com a Siri do iOS, e são capazes de promover uma experiência de Home Theater ao emparelhar o produto nas TVs da LG e amplificar o som do televisor.

Com corpo cilíndrico, leve e design elegante, é possível carregar as caixas de som para todos os lugares, além de uma bateria com duração de até 24 horas para PL7, 18 horas para PL5 e 10 horas para PL2.

Preços sugeridos: PL7 – R$ 1.199,00; PL5 – R$ 799,00 e PL2 – R$ 449,00

LG OLED evo

Oferecendo uma experiência completamente nova, a LG lançou a LG OLED evo TV (série OLED G1). O modelo lidera o portfólio da marca e representa a evolução dos pixels que se autoiluminam que, por não precisarem de backlight, como as telas LED/LCD, entregam o preto puro, cores perfeitas e contraste infinito.

Para os pais que não abrem mão de uma experiência imersiva ao assistir a um filme ou ao futebol, o novo painel LG OLED evo atinge até 20% mais brilho, gerando maior volume de cor, com mais profundidade nas cenas e melhor aproveitamento em conteúdos HDR. Tudo isso em 65 polegadas dispostas em um sofisticado modelo premium, com Gallery Design, que permite a instalação da TV rente à parede, como se fosse uma verdadeira obra de arte.

Preço sugerido: LG OLED Evo (65″) – A partir de R$ 22.999,00

LG OLED 48C1

Para garantir a melhor experiência gamer com o seu pai, a LG OLED TV 48C1 é a primeira TV desenvolvida para o público amante dos jogos, e chegou ao mercado brasileiro já eleita a melhor TV Gamer*. Essa série traz a alta performance da tecnologia LG OLED TV com recursos gamer que elevam a experiência de jogabilidade, tanto com os consoles de última geração, quanto para quem joga no PC – podendo substituir um monitor no formato de 48 polegadas.

As TVs da LG são as únicas a virem com o aplicativo da Twitch, e, na LG OLED TV, esse diferencial gamer se reúne a recursos que otimizam qualquer gameplay, como as múltiplas conexões através das 4 entradas HDMI 2.1 que rodam 4K @ 120Hz com Dolby Vision, tempo de resposta inferior a 1ms, baixíssimo input lag, VRR, ALLM e eARC, FreeSync Premium, Dolby Vision, HDR10 e HGiG, AI Sound e Dolby Atmos, inteligência artificial ThinQ AI e assistentes de voz integrados (Google Assistente e Amazon Alexa). Além desses diferenciais, a linha LG OLED possui, com exclusividade, a tecnologia G-Sync da NVIDIA, que garante cenas sincronizadas quadro a quadro – sem cortes ou quebras nos jogos.

Preço sugerido: LG OLED C1 (48″, 55″, 65″, 77″ e 83″) – A partir de R$ 7.999,00