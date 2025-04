Promoções de Dia dos Pais da Positivo Tecnologia tem R$ 80 mil reais em prêmios e muitas outras vantagens

A Positivo Tecnologia apresenta a oportunidade perfeita para presentear pais de todo o Brasil, eternizar momentos únicos e ainda concorrer a prêmios em dinheiro. A promoção “É a Cara do Pai”, desenvolvida especialmente para o Dia dos Pais, sorteará R$ 80 mil em prêmios e, ao se cadastrar, o participante ainda pode enviar uma foto e ganhar uma caricatura exclusiva. A ação vai até 31 de agosto e é válida para compradores de notebooks, celulares, tablets, dispositivos e produtos inteligentes das marcas 2A.M., VAIO, Anker, Compaq, Positivo e Positivo Casa Inteligente.

Para participar e ganhar a caricatura feita por um artista, basta entrar no site mesdospaispositivo.com.br, cadastrar a nota fiscal da compra e enviar uma foto com até duas pessoas. A caricatura será enviada por e-mail, mas atenção porque as caricaturas são limitadas. Além disso, a cada R$ 100 reais gastos em produtos da campanha, o participante recebe um número da sorte para concorrer em dez sorteios de R$ 5 mil e 30 de R$ 1 mil, e todos que curtirem a página da Positivo Tecnologia no Facebook terão as chances dobradas.

Descontos especiais para presentear no Dia dos Pais

Durante a ação “É a Cara do Pai”, consumidores de produtos das marcas Positivo e Vaio ainda terão outras boas oportunidades. A promoção Dia dos Pais da Positivo, por exemplo, dá descontos de R$ 150 em notebooks, computadores e máquinas all in one e de R$ 60 em tablets e smartphones para compras feitas na loja on-line Meu Positivo com o cupom “DIADOSPAIS”. Os preços caem ainda mais nas compras por Pix ou à vista. Por exemplo, o smartphone Positivo Q20 de 128GB e tela de 6.1 polegadas passa de R$ 1.499,00 para R$ 1.079,10, enquanto o Notebook Positivo Motion Core i3 , com 1TB de armazenamento, 4GB de memória RAM e tela de 14 polegadas, passa de R$ 3.299,00 para R$ 2.699,10. Além disso, todas as compras na loja oficial da Positivo têm frete grátis para qualquer lugar do Brasil.

Já a campanha de Dia dos Pais da VAIO, ajuda a presentear o pai com um novo notebook de alta performance. Doze modelos da marca disponíveis na loja oficial da VAIO estão com descontos que vão de R$ 200 a R$ 1.800 em pagamentos por Pix, a depender do modelo. Destaque para o VAIO ® FE15 Core i7 com armazenamento de 256 GB, 8GB de RAM, tela de 15.6 polegadas e teclado retroiluminado, que sai de R$ 6.699,00 por R$ 4.859,10. Na compra de um notebook, os consumidores podem escolher entre uma carteira e uma capa de notebook da marca Nordweg como brinde para presentear o pai em dobro. As vantagens ficam ainda maiores com o cupom “DIADOSPAIS”, que pode ser usado no momento da compra de todos os notebooks da loja VAIO para um desconto adicional de R$150.