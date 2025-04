Motorola lança campanha global Power to Empower

Todos nós temos o poder de fazer a diferença no mundo. E todo esse potencial está pronto para ser despertado! Com os smartphones no centro da nossa vida em um planeta totalmente conectado, o poder está cada vez mais nas mãos das pessoas que criam e transformam. A Motorola, que tem a inovação em seu DNA e um legado de 90 anos de história, acredita que a tecnologia é uma ferramenta fundamental para empoderar as pessoas a viver de acordo com seus propósitos.

Para inspirar as pessoas a expressarem todo o seu potencial, a Motorola lança hoje a sua nova plataforma global Power to Empower. Baseada em seus principais valores de confiança, inovação e inclusão, o manifesto global traz narrativas e histórias reais de personagens diversos e é o primeiro passo de uma campanha que irá promover iniciativas que fomentem discussões e deem espaços a diferentes vozes.

“O novo conceito de marca vem para reforçar o quanto a Motorola acredita na tecnologia como um agente de transformação e um aliado importante no dia a dia de nossos consumidores. Essa campanha traz pessoas reais que compartilham desta visão e juntos vamos explorar novas formas de mudar o mundo respeitando a individualidade de cada um”, explica Renata Altenfelder, diretora executiva global de Brand da Motorola Mobility.

A plataforma Power to Empower foi desenvolvida em conjunto com a agência WTF?, com sede em Buenos Aires (Argentina), além da Magma e The Masses. E o filme manifesto lançado hoje globalmente pode ser conferido no link.

Como desdobramento da plataforma global, a marca também lança hoje no Brasil uma campanha local com a participação das novas embaixadoras da Motorola: o duo Anavitória, a influenciadora gamer Camilota XP e a Magic Paula, a presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). “Poder para quem faz acontecer” com a hashtag #SouMotorola traduz a essência da companhia, que tem como missão levar tecnologia mais inteligente a todos. Confira o vídeo da campanha no link.

Vídeo da campanha brasileira “O poder pra quem faz acontecer” disponível no Youtube: https://youtu.be/KTyyMQ8je8g

“A vida é movimento, e as novas tecnologias têm o poder de nos conectar com pessoas que compartilham dos mesmos valores que os nossos. Juntos, potencializamos o poder transformador dos indivíduos. O filme lançado no Brasil nos ajuda a contar essa história e a ilustrar o atual momento da marca”, explica Juliana Mott, head de marketing da Motorola.

No filme, além das embaixadoras, a Motorola também reúne outros convidados, como o funcionário da própria empresa Leandro Iglesias, a influenciadora e artista plástica Nina Satie e o gamer Kami, membro do time de e-sports Pain Gaming. Em comum, todas essas vozes representam os valores dos consumidores da Motorola: o movimento, a busca dos sonhos e a capacidade de inspirar outras pessoas.

Além do vídeo completo, que será disponibilizado no canal da Motorola no YouTube, a marca ainda vai divulgar pílulas com cada embaixador. Todos os conteúdos, desenvolvidos pela agência Jüssi e filmados pela produtora F/Simas, serão veiculados nos perfis da marca no Instagram, Facebook e Twitter.

Vídeo da campanha global Power to Empower disponível no Youtube: https://youtu.be/kqhQWDwTvoU