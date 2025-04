realme oferece até R$ 400 de desconto em promoção do Dia dos Pais

Em celebração ao Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, dia 8 de agosto, a realme e a B2W Digital se uniram para disponibilizar ao público diferentes opções de smartphones a preços promocionais. Quem está à procura de um novo aparelho ou planeja presentear alguém especial irá se surpreender com os valores praticados nesta semana, exclusivamente nos sites da Americanas, Submarino e Shoptime. Confira abaixo a seleção de sugestões da marca a preços promocionais:

realme 7 nas cores Azul Névoa e Prata Radiante por R$ 1.699,00 e R$ 1.599,00 à vista

O Realme 7 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera Sony de 64 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 9216×6912 pixels e gravar vídeos em 4K com a espantosa resolução de 3840×2160 pixels. A grande tela Touchscreen de 6.5 polegadas também chama atenção.

realme 7 Pro nas cores Azul Névoa e Prata Radiante por R$ 1.999,00 a prazo ou à vista

Para os que não têm tempo a perder, o aparelho oferece a eficiência de carregamento extremamente alta do SuperDart Charge de 65W, que pode rapidamente alimentar a bateria de 4500mAh enquanto mantém o telefone frio. A bateria de 4500mAh pode ser carregada a 100% em 34 minutos.

realme 7 5g na cor Prata por R$ 1.999,00 a prazo ou à vista (últimas peças)

Para quem não abre mão do que há de mais moderno em conectividade, o smartphone é compatível com a tecnologia 5G e possui o melhor custo-benefício do mercado. O realme 7 5G tem display de 120Hz, que garante ótima experiência para consumo de vídeos e jogos, além de ser equipado com carregador de 30W e bateria de 5000 mAh – que dura mais que um dia. Ele traz ainda quad-câmera de 48 MP, com lentes grande-angular e super macro. O realme 7 5G tem design baseado em uma estética assimétrica e é a escolha ideal para os heavy users de tecnologia, que buscam uma opção mais completa.

realme 8 pro nas cores Preto Infinite e Azul Infinite por R$ 2.199,00 a prazo ou à vista

Para aqueles que amam fotografia, o aparelho traz câmera avançada com sensor principal de 108 MP e modos de fotografia e captura de vídeo únicos, como o Video Tilt-shift Time-lapse, que registra o mundo como se estivesse em miniatura; e o Starry Time-lapse, para eternizar o movimento das estrelas em vídeo. Sua câmera é equipada com o In-Sensor Zoom, que usa um Ultra Zoom de 3X para capturar imagens comparáveis a um zoom óptico de 3X – essa tecnologia permite tirar 8 fotos rapidamente e sintetizá-las para aprimorar a nitidez. O realme 8 Pro tem ainda uma bateria de 4500mAh e acompanha um carregador de 65W, que garantem muitas horas de autonomia.