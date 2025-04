Philco lança campanha de SmarT TVs durante GP da Hungria

A Philco é conhecida no Brasil por suas televisões que sempre trouxeram tecnologia e inovação para a vida das pessoas. E, desta vez, a marca está lançando uma campanha para reforçar a Nova Geração de Fast Smart Philco. Aproveitando que os modelos contam com velocidade de resposta de 50% mais rápida, a marca, que é patrocinadora das transmissões na Band, compara a agilidade dos aparelhos com a dos carros de corrida da Fórmula 1.

O filme estreou na última etapa da competição, neste domingo, pela manhã na Band e no intervalo do Fantástico à noite. Mas a divulgação será extensa, até o final de Outubro, com entradas nos canais SporTV, ESPN, BandSports, BandNews, CNN, Record e SBT. Além de contar com as placas nos campos que sediarão a semifinal e final da Copa do Brasil.

“As Fast Smart TVs da Philco têm velocidade de resposta 50% maiores. Para demonstrar isso, fugimos dos códigos comuns da categoria e pensamos num desafio improvável: um carro de corrida contra a velocidade de resposta das TVs, que formavam uma parede ao longo de um autódromo. Mais do que falar sobre o principal benefício do produto, demonstramos sensorialmente isso para o consumidor”, diz João Caetano Brasil, diretor executivo de criação da Grey.

A marca desenvolveu uma campanha que representa tudo o que a Nova Geração de Fast Smart Philco traz para os lares brasileiros. No vídeo, é possível ver um farol de um carro de Fórmula 1 se apagando, e quando a imagem volta, um pé aparece pisando fundo no acelerador fazendo referência à velocidade de resposta de 50% das TV’s. Quando a cena fecha, é possível observar toda a geração de Fast Smart Philco cobrindo a pista de um autódromo enquanto um piloto comemora o primeiro lugar no pódio. A campanha da marca foi criada pela Agência Grey Brasil, que foi escolhida pela Philco em abril deste ano para realizar as publicidades da marca.