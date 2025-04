realme inicia as vendas do realme C11 no Brasil por R$ 999,00

Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e Mercado Livre. A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia o início das vendas do seu smartphone de entrada, o realme C11, no Brasil. O aparelho já está disponível por R$ 999,00 nas lojas oficiais da realme nos principais marketplaces do país: Americanas,

O realme C11 é o smartphone mais barato da empresa no país e um dos destaques da série C da marca, linha de entrada que é amada por milhões de usuários ao redor do mundo graças ao seu excelente custo-benefício.

O modelo é marcado pela excelente duração da bateria, tela grande, alta qualidade e design atraente. Ele possui uma bateria de 5000mAh e otimização de consumo do sistema, com melhorias de hardware e software, que fazem com que sua bateria possa durar até 43 dias em standby. Dessa forma, o usuário pode usar as funcionalidades básicas do smartphone sem se preocupar se o telefone ficará sem carga, já que o realme C11 possui recursos que o mantém ativo por tempo extra.

Aliado a isso, esse modelo apresenta ainda o aplicativo Quick Freeze, que pode reduzir o uso de energia do app em segundo plano, além de otimizar a bateria por meio da redução de alguns efeitos de tela. Há ainda a otimização do modo de espera do sono, que permite que o telefone funcione com capacidade reduzida, para maximizar ainda mais a experiência do usuário em relação à bateria.

O realme C11 também traz uma tela de 6,5 polegadas, que oferece uma experiência visual envolvente para jogos, e um processador octa-core poderoso, cuja frequência principal chega a 1,6 GHz, proporcionando uma experiência de jogo sem interrupções. Além disso, o aparelho possui uma capacidade de armazenamento de 32 GB, com possibilidade de expansão até 256 GB com o armazenamento adicional.

O realme C11 é resistente a respingos e foi submetido a rigorosos testes de qualidade para garantir confiabilidade e durabilidade. Com design geométrico, ele foi projetado a partir das principais tendências identificadas pelo Design Studio da marca, que conta com os melhores designers e artistas que trabalham para trazer a cultura pop para a indústria de tecnologia e explorar um design mais personalizado.

Com o início das vendas, o realme C11 se firma como mais uma opção no portfólio de produtos da realme para os consumidores brasileiros que buscam pelo melhor custo-benefício na compra do seu smartphone.