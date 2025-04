Confira o Doodle do dia: “Vacine-se, use máscara, salve vidas”

Nesta quarta-feira (4), a Busca do Google apresenta no Brasil e em diversos países do mundo o Doodle “Vacine-se, use máscara, salve vidas”, para ajudar as pessoas a encontrar informações sobre vacinas contra COVID-19 e postos de vacinação mais próximos, além de reforçar as recomendações e protocolos oficiais de prevenção contra o vírus.

Desde o início da pandemia, o Google vem desenvolvendo ferramentas para ajudar a levar informações de qualidade a partir de fontes oficiais e de autoridades de saúde, como a Organização Mundial de Saúde (OMS).

No Google Maps e na Busca do Google, é possível consultar os locais de vacinação contra o coronavírus em mais de 80 cidades, entre elas todas as capitais. Para ter acesso à localização e informações dos postos de vacinação disponíveis na plataforma, basta digitar, por exemplo, “vacina covid perto de mim”, “vacina covid” ou “onde vacinar contra covid na %city%”. Ao lado dessas informações, há também detalhes informados pelos órgãos governamentais locais, como o acesso ou não a grupos específicos e a disponibilização de drive-thru, por exemplo.