Qual a solução de hospedagem ideal para cada tipo de projeto?

Escolher um serviço de hospedagem é um dos primeiros passos para o sucesso da sua presença digital. E planejar bem esse início é muito importante já que, quando negligenciado, atrapalhará o desenvolvimento do negócio, trazendo muita dor de cabeça a longo prazo.

Colocar um site no ar possibilita que seus clientes vejam tudo aquilo que você está oferecendo a ele. O que vai definir qual tipo de hospedagem deve ser escolhida são os objetivos que se deseja alcançar a partir da criação de um site ou loja virtual. Também é preciso entender qual é o perfil da empresa que aquele site será destinado, adequando a formatação e conteúdo para o seu público-alvo.

Atualmente é possível contar com diversos profissionais e agências especializadas em hospedagens e criações de sites, que podem cuidar desde o domínio próprio até a manutenção diária da página. Abaixo, Raquel Dalastti, head de produtos da Locaweb separou algumas dicas para você fazer as melhores escolhas:

1- Compatibilidade

É preciso escolher ambientes compatíveis com os projetos desenvolvidos pela agência ou desenvolvedor. Existem servidores que funcionam melhor com sistemas Linux por exemplo, ou que com ferramentas como o WordPress, por isso, escolha o ambiente que ofereça o melhor desempenho para a sua aplicação.

2- Segurança

Conheça os recursos de segurança do provedor, como são feitas as atualizações dos ambientes, tempo de resposta para resolução de problemas e garantias em casos de perdas. Pesquisa também se o atendimento de suporte técnico do provedor é bom. Levantar estas informações antes de contratar um hosting evita muitas dores de cabeça.

3- Formas de pagamento

Verifique como será cobrado o serviço para evitar surpresas. Alguns serviços são atrelados a moedas estrangeiras ou licenças de outras empresas que podem sofrer alterações de valores. Entenda bem como será realizada as cobranças de planos antes de contratá-los.

4- Velocidade do ambiente

Para quem quer usar estratégias de marketing digital com as ferramentas Google, ter um serviço com velocidade de carregamento de páginas é obrigatório. Estas ferramentas priorizam sites com carregamento rápido e baixa latência. Procurar servidores com a maior resposta possível otimizando campanhas na internet.

5- Gerenciamento de servidores

Algumas empresas oferecem servidores com painéis de gerenciamento, procurar entender e conhecer as características destes painéis também são diferenciais na escolha do hosting. Assim, transtornos no gerenciamento do site ou aplicação serão evitados.

A partir destas considerações é possível achar uma hospedagem ideal para diferentes projetos, sejam eles lojas virtuais, site ou páginas online.