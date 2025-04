Cinco eventos online gratuitos para profissionais de TI

A Zappts, empresa que desenvolve projetos de transformação digital para grandes marcas, disponibiliza para o mês de agosto lives e webinars com especialistas da empresa para falar sobre assuntos diversos voltados a profissionais da área de TI. Entre os conteúdos que serão abordados estão temas, como Design Sprint, UX Designer, acessibilidade e blockchain. Todos os eventos são gratuitos e aberto ao público.

A Zappts atua diretamente na aceleração de experiências digitais de marcas como Porto Seguro, Getnet, BTG Pactual, Cateno, Ambev, Multilaser, Ultragaz, C&A e Burguer King, entre outras. Dedicada ao desenvolvimento de plataformas, softwares e canais digitais, especialmente com foco em Front-end, UX Design, Quality Assurance e Gestão de Ambientes Cloud, a empresa realiza o planejamento, gestão e operação de serviços de desenvolvimento de soluções digitais corporativas, gestão de ambientes e transferência de conhecimento por meio da tecnologia da informação.

Confira os eventos do mês de agosto:

Webinar Acessibilidade e Blockchain com Sérgio Ramos (deficiente visual), da Accenture do Brasil

Quando: 05/08 às 16h

Custo: gratuito

Sobre: Com mais de 35 anos de experiência nacional e internacional, Sérgio é especialista em Blockchain e já atuou em diversas organizações, tendo contato com inúmeras tecnologias emergentes. Sérgio é deficiente visual e é um grande defensor dos direitos das pessoas com deficiência. O especialista falará sobre sua jornada no universo da acessibilidade digital e sobre a tecnologia blockchain. Esse evento contará com tradução simultânea em libras.

LIVE: A Jornada do UXer

Quando: 06/08 às 19h

Custo: gratuito

Convidados: Roque Sales (Head de Design da Zappts), Carol Zaglia (UX Designer Sr. da Zappts) e Tatá Landi (UX Designer e Ilustradora do iClubs)

Sobre: O evento irá abordar qual o papel de um UXer, assim como caminhos, desafios, decisões e responsabilidades dessa profissão. Além disso, os participantes comentam o que se espera de profissionais do setor em cargos Júnior, Pleno e Sênior, e como chegar a cada um destes níveis.

Webinar Fundamentos de UX: Muito além de um rostinho bonito!

Quando: 12/08 às 19h

Custo: gratuito

Palestrante: Roque Sales – Head de Design da Zappts

Sobre: Este webinar abordará os fundamentos do UX Designer: o que é UX e o que faz um UX Designer, por que é tão importante para as empresas e qual o impacto na criação e lançamento de produtos digitais.

LIVE: Papo de UXer – A Missão do UXer!

Quando: 20/08 às 19h

Custo: gratuito

Convidados: Natalie Nodari (UX Designer Sr. da Zappts) e Roque Sales (Head de Design da Zappts)

Sobre: O segundo episódio da série Papo de UXer abordará a missão do UX Designer: o que move o coração do Designer de Experiência e quais os desafios da profissão.

Webinar Design Sprint: o que é, quais seus benefícios e quando usar

Quando: 26/08 às 19h

Custo: gratuito

Sobre: Esse webinar abordará os fundamentos do Design Sprint, quando e por que usá-lo. Com um treinamento introdutório sobre esse método desenvolvido por Jake Knapp (parceiro de Design do Google Ventures e autor do best-seller do The New York Times, Sprint), o webinar também abordará sobre a tática de Design de Soluções, que é utilizada hoje por inúmeras empresas mundo afora.