realme se torna a marca de smartphones que mais rápido alcançou 100 milhões de aparelhos vendidos globalmente

realme, a marca de tecnologia de consumo que mais cresce no mundo, anuncia hoje o marco de 100 milhões de aparelhos vendidos globalmente. Após mostrar um desempenho forte durante o período de desafios impostos pela pandemia de covid-19 em 2020 e 2021, a companhia se consagrou como a mais rápida a alcançar este número, levando menos de 3 anos. A informação é da consultoria de pesquisas de mercado Strategy Analytics. De acordo com dados fornecidos pela IDC, a realme também é a marca de smartphones que cresceu mais rapidamente no segundo trimestre de 2021, com desempenho 149% melhor em relação ao mesmo período do ano passado.

Esta conquista é mais uma confirmação do sucesso das estratégias de vendas e negócios da realme em todo o mundo. Fundada em 2018 e presente em 61 mercados, a marca já ocupa a 7ª posição entre as maiores fabricantes globais de smartphones e figura entre as 5 maiores fabricantes de aparelhos em 13 países, incluindo Filipinas, Índia e Rússia. O marco de 100 milhões é mais um passo na espetacular escalada global da companhia.

A realme já havia sido uma das primeiras empresas a utilizar a tecnologia de carregamento de 125W UltraDart e estava entre as pioneiras no lançamento de aparelhos equipados com o processador Qualcomm Snapdragon 888. Seus telefones também estavam entre os primeiros a trazer câmeras de 64 megapixels. Além disso, a realme foi a primeira marca do mercado a lançar um aparelho 5G por menos de US$ 200.

A ascensão espetacular fez com que analistas da indústria e concorrentes prestassem atenção. Ao focar no público jovem e profissional, a marca conquistou um espaço antes dominado por várias concorrentes já bastante conhecidas, que “muito prometiam e pouco cumpriam”, nas palavras do CEO Sky Li. “Os jovens, que são nossos consumidores e funcionários, nos ensinaram a ousar, dando um salto para o futuro e sendo trendsetters, nos dando a coragem necessária para impactar essa indústria tão estabelecida”, enfatiza.

“Os últimos 3 anos realmente foram sobre o espírito empreendedor e um crescimento voraz para a realme”, comenta Li. “Graças ao tremendo apoio de nossos jovens usuários, alcançamos nossa meta de vender 100 milhões de smartphones e conquistamos um espaço importante no mercado. Continuaremos a trazer aos consumidores em todo o mundo aparelhos acessíveis com desempenho premium e design apurado”, completa.

Li também dividiu o próximo objetivo da realme: dobrar o número de vendas e alcançar mais 100 milhões de unidades vendidas até o fim de 2022, para que seja possível atingir um novo marco e repetir o resultado até o fim do ano calendário de 2023.