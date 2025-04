AMD traz processadores Ryzen 5000 G-Series com gráficos Radeon para consumidores

A AMD está trazendo os processadores AMD Ryzen 5000 G-Series Desktop com Radeon Graphics para o mercado DIY, trazendo gráficos integrados de alto desempenho e recursos poderosos para satisfazer os jogadores, criadores e entusiastas mais exigentes.

Aproveitando o poder da arquitetura “Zen 3”, processo de 7 nm e gráficos Radeon, o Ryzen 5000 G-Series oferece melhorias incríveis de geração, conduzindo mais de 100 FPS em jogos e criação de conteúdo em alta velocidade. Com ainda mais benefícios para os usuários, o Ryzen 5000 G-Series pode aproveitar todas as vantagens de recursos como AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost, AMD Smart Access Memory e muito mais.

Os processadores AMD Ryzen 5000 G-Series com Radeon Graphics deverão estar disponíveis em varejistas globais e em AMD.com a partir de hoje. Mais informações sobre os processadores AMD Ryzen 5000 G-Series Desktop com Radeon Graphics no site da AMD.