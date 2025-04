Motorola e Lenovo lançam plataforma Power 2 Play

A Motorola e a Lenovo se uniram para lançar a plataforma Power 2 Play focada no universo de entretenimento, como games e música, com o objetivo de oferecer mais espaço para os aficionados de jogos mobile, além de fomentar novos talentos neste nicho. A plataforma prevê iniciativas direcionadas para o descobrimento de novos jogadores pro players e também criadores de conteúdos, que serão anunciados ao longo do ano.

“Queremos inspirar as pessoas mostrando como a tecnologia pode ajudá-las a alcançar seus objetivos e abrir novos espaços para quem ama o universo gamer”, afirma Juliana Mott, head de Marketing da Motorola Brasil.

“O Power 2 Play será uma plataforma única que mostra a força deste mercado, que cresce a cada ano, seja revelando talentos ou aumentando a base de fãs. A Lenovo, por meio da marca Legion, continuará trabalhando para promover os eSports, além de entregar as melhores experiências e recursos a jogadores, jogadoras e todo público que acompanha o segmento”, afirma Barbara Toscano, diretora de marketing da Lenovo.