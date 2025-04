PUCPR promove evento do TEDx em agosto

Questionar o desconhecido, para que não se tema o futuro, e despertar o desejo pela construção de uma sociedade mais justa e mais humana. Esses são os objetivos do “Muda Mundo: Transformando Sociedades”, evento do TEDx organizado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) marcado para o dia 11 de agosto, com transmissão online e aberta à comunidade.

O TEDxPUCPR é um programa do TED, sigla para Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Entretenimento e Planejamento, em tradução livre), série de conferências mundiais realizadas pela Sapling Foundation, organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, a fim de promover “ideias que merecem ser espalhadas”, segundo a própria instituição. Pelas palestras do TED já passaram nomes como Bill Clinton, Bill Gates, Al Gore e diversos ganhadores do Prêmio Nobel.

Em 2009, a fundação criou o TEDx, ciclos de conferências locais, organizados de forma independente e com o estilo do TED, para disseminar boas ideias de pessoas, até então, desconhecidas. “O TED é referência em disseminação de ideias disruptivas. Nesse sentido, promover um evento do TEDx vai ao encontro dos ideais de inovação da Universidade”, afirma Isabela Albuquerque, gerente de atendimento e carreiras da PUCPR.

Palestras – As palestras do TEDxPUCPR vão abordar quatro grandes temas: Educação, Sustentabilidade, Social e Bem-Estar e Saúde. Entre os convidados, estão nomes como a antropóloga e cozinheira Naomi Mayer, que pesquisa ativismo alimentar e vai falar sobre as possibilidades de se mudar o mundo por meio da alimentação, e a arquiteta Lucia Loxca, primeira refugiada síria a concluir um curso de graduação no Paraná, que irá compartilhar sua trajetória de transformação.

Ainda, confirmaram presença o cantor Nando Reis, Ivan Mizanzuk, jornalista independente, roteirista da série na Globo “Caso Evandro”, e o jornalista Silvonei José Protz, conhecido no Brasil como a Voz do Papa, que trabalha nos principais veículos do Vaticano e professor universitário em Roma.

Entre os palestrantes convidados estão o vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria e professor da PUCPR, Victor Horácio de Souza Costa Júnior, cuja conferência vai focar no desenvolvimento infantil no pós-pandemia, e a também médica Maíra de Mayo Oliveira Nogueira Loesch, da Escola de Medicina da PUCPR, entre outros nomes de peso. A programação completa será divulgada em breve e pode ser conferida no Instagram TEDxPUCPR, https://www.instagram.com/tedxpucpr/.

Transmissão – O TEDx “Muda Mundo: Transformando Sociedades”, da PUCPR, ocorre no dia 11 de agosto, a partir das 14h, e será transmitido no YouTube, acompanhe https://www.instagram.com/tedxpucpr/. A participação é gratuita e aberta a todos.